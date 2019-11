"Erkenci Kus": ¿los protagonistas de 'Pájaro soñador' se llevaban mal?

No cabe duda que las telenovelas turcas han ido ganando popularidad desde que se comenzaron a emitir a nivel mundial. Muchas de estas producciones han logrado alcanzar gran éxito en países como España, Estados Unidos, Colombia, Perú y más. Una de ellas es ‘Erkenci Kus (‘Pájaro soñador' en español), esta novela romántica ha sido todo un boom que los actores han alcanzado sumar muchas más propuestas comerciales.



Can Yaman y Demet Özdemir son los protagonistas de esta historia que cuenta la vida de ‘Sanem´, una joven soñadora que quiere ser escritora y al no conseguir trabajo, sus padres le ponen un ultimátum y es conseguir empleo o casarse bajo un matrimonio arreglado.



La joven no quiere ese destino, así que busca una oportunidad en una agencia de publicidad y aquí se enamora de ‘Can’, el hijo del dueño de la empresa. Ambos personajes comienzan a vivir una larga historia de amor.



La química que hubo entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido fundamental para que la telenovela sea un éxito, pero según diversos medios de Turquía, los actores en realidad tienen una pésima relación y se llevarían mal.



¿CAN YAMAN Y DEMET ÖZDEMIR SE LLEVAN MAL?

‘Erkenci Kus’ ha sido todo un éxito desde su estreno en 2018 y los actores han alcanzado gran popularidad que ahora son parte de nuevas producciones turcas. Por ejemplo, Demet Özdemir protagonizará la novela ‘Evim’ junto al actor Ibrahim Çelikkol.



La joven intérprete de 27 años ha dado entrevistas y ha contado todo sobre su nuevo proyecto, pero también se encargó de aclarar los rumores de su enemistad con el actor Can Yaman.



Demet Özdemir ha sido muy tajante al dejar en claro que no existe ningún problema con su ex compañero de reparto, es más, ha dicho que le gustaría volver a compartir roles con él, ya que en ‘Erkenci Kus’ se llevaron muy bien y trabajaron de forma muy agradable.



¿El problema?

​

No es una decisión que dependa de ellos. "Son los productores los que deciden eso", explicaba a los medios de comunicación, afirmando que aunque el cansancio sí hizo mella en ambos durante el tiempo de grabación, nunca ha habido mala relación entre los dos, todo lo contrario.



De esta forma, deja en evidencia que sí aunque sí pudo haber un leve distanciamiento en su día, es algo que ya no existe a día de hoy.



Cabe recordar que muchos medios apuntaron a una posible relación sentimental entre ambos y a una ruptura posterior que habría desencadenado este bache en su amistad.



TODO SOBRE ‘ERKENCI KUS’

Erkenci Kus (pájaro soñador) es una telenovela turca que se centra en la historia de amor entre una joven soñadora, Sanem, y el hijo del dueño de una prestigiosa agencia de publicidad, Can. Esta relación de amor comienza en dicha agencia donde ella acude a trabajar, aunque su sueño es ser escritora.



En un principio, la divertida e inquieta Sanem decide trabajar en la tienda de su familia porque no encuentra un empleo estable. La joven debe conseguir un trabajo inmediatamente, ya que sus padres la han dado a elegir entre un empleo estable o una boda concertada. Su hermana Leyla trabaja en una aclamada agencia de publicidad, por lo que decide intentar por todos los medios trabajar allí. En dicha agencia se enamora de Can, uno de los dos hijos del dueño que está pensado en retirarse.