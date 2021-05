Después que integrantes del programa de ‘JB en ATV’ hayan sido captados rompiendo los protocolos de bioseguridad y dando shows en la vía púbica, tal como ‘Cachito’ (Walter Ramírez) y ‘Dayanita’, el líder del ‘Reventonazo de la chola’, Ernesto Pimentel resaltó que su elenco de actores sí son profesionales, además, que están advertidos con respetar las normas establecidas por la pandemia de lo contrario se podrían quedar sin trabajo.

De otro lado, dijo estar agradecido con su público porque su programa humorístico, ‘El reventonazo de la chola’, continúa liderando en rating y siendo el más visto en el horario de las 7 de la noche. Además, contó que este sábado tendrá como invitada a Karla Tarazona, quien se reencontrará con los clones de Leonard León y Christian Domínguez.

Ernesto, como líder del ‘Reventonazo de la chola’ haces que tu elenco respete los protocolos de bioseguridad… ¿Cierto?

Empiezo por mí mismo, no acepto ningún privadito ni nada que sea por vía on line.

¿Qué pasa si uno de tus actores incumple con las normas establecidas por la pandemia?

A la primera se te va amonestar suspendiéndote una semana o quince días y no hay una segunda oportunidad, no hay trabajo. No solo es un tema de responsabilidad, sino que tenemos que cuidar a las personas con las que trabajamos, es algo que ya le he dicho a ‘La uchulú’ porque con el éxito que tiene la llaman constantemente (para privaditos), sabe que tiene mucha responsabilidad y por ende tiene que cuidarse. Lo único que pido es que sean responsables.

Sé que no te gusta hablar de la competencia, pero... ¿Marcas distancia con el elenco de ‘JB en ATV’, que si participan o hacen shows presenciales?

En el trabajo que nosotros tenemos en el programa hay cosas que tenemos muy claro, la primera es que yo trabajo solo con profesional y ser profesional es respetar las normas fuera y dentro del trabajo.

LEE MÁS: Dayanita nuevamente criticada por hacer show en la selva sin mascarillas ni distancia social

De otro lado, ¿contento con la sintonía del programa y con la aceptación del público?

Muy contento y agradecido porque estamos en un horario nuevo a las 7pm. El público nos sigue dando su respaldo, haciéndonos el programa número uno en nuestro horario, que es nuestro objetivo y con dos dígitos. Grabamos en un estudio de casi 1000 metros cuadrados, nuestro trabajo tiene protocolos y situaciones que cada vez nos hacen estar más alertas.

¿Qué veremos este sábado en ‘El Reventonazo de la chola’?

Karla Tarazona vuelve al humor como profesora de la escuelita del reventonazo y se va a reencontrar con ‘Las mujeres de la tele’, va a estar con Leonard León (imitador) y con Christian, quien será interpretado por Manolo (Rojas).

Se comentaba que Karla estaba ‘vetada’ de ‘América Televisión’…

Karla es mi amiga y siempre lo ha sido. No puedo hablar de lo que tú mencionas.

TE PUEDE INTERESAR: