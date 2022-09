El conductor Ernesto Pimentel contó que el próximo mes cumplirá 15 años ininterrumpidos bajo la conducción del ‘Reventonazo de la chola’ y que planea tirar la ‘televisión por la ventana’, además, indicó sentirse más que contento porque su programa sigue liderando en sintonía desde sus inicios.

“Tenemos 15 años consolidándonos como la alternativa más importante y vista del humor. Somos el programa de mayor vigencia en el tiempo, no hemos parado nunca ni en la pandemia. Ahora nos estamos preparando para celebrar los 15 años ininterrumpidos del ‘reventonazo’ , estoy muy contento, agradecidos con mis compañeros y el canal (América Televisión) ya está haciendo los preparativos para este evento”, expresó Pimentel.

¿Cómo será la celebración por los 15 años?

Haré un mega evento, no sé si un evento fuera, pero voy a tirar la ‘tele’ por la ventana. Habrá algunos jales y aseguro que será un éxito. Pienso hacer unos cambios para seguir entreteniendo al público, soy muy feliz por la audiencia y respaldo de la gente, además, porque acabo de terminar una temporada exitosa del circo. Ya ando pensando que haré para el próximo año, tengo planeado hacer una gira por todo el país.

Por cierto, ATV grabó un especial por el reencuentro de Jorge Benavides y Carlos Álvarez, además, se comenta que volverían a trabajar juntos... ¿Qué te parece?

Bueno, deseo que les vaya bien. A Carlos (Álvarez) le tengo mucho cariño, a mí me va bien y deseo que todos tengan trabajo. Eso (reencuentro) no me va a inhibir de expresar que me parece bien que todos tengamos trabajo, si les va bien, chévere. La idea es que todos trabajemos, la competencia la veo frente a mi espejo y nunca desearía que a un compañero le vaya mal, pero siempre deseo que a mí me vaya mejor.

