¡NUEVO PROGRAMA! ‘Esto es Bacán’ tiene como conductores a Gian Piero Díaz y Rossana Fernández. El programa reúne a exintegrantes de ‘Esto es Guerra’ y ‘Combate’; sin embargo, tiene una clara diferencia con los dos programas de competencia.

7:07: El recordado Zumba vuelve a la TV. “Cuando me dijeron vamos a recuperar lo divertido, lo entretenido y sobre todo lo bacán (...) Vamos a ayudar a las personas que más lo necesitan, dije: “Vamos a ser bacán todos los sábados”, dijo el carismático competidor.

7:04 p. m. Gian Piero Díaz y Rossana Fernández Maldonado dieron la bienvenida a ‘Esto es Bacan’. El conductor remarcó que el reality es espacio para brindar ayuda a casos sociales. “Las personas que ha venido hoy son todos bacanes (...) Que vienen a competir por una buena causa”, expresó.

Además, otra de las sorpresas fue el regreso de “El jefe”, recordado persona de Combate.

NOTA PREVIA

El mismo Gian Piero Díaz recalcó que no serán competencia de EEG y que su presupuesto no es tan elevado como el del canal 4. “No, ese es otro level de competencia, nosotros estamos haciendo (el programa) con un sol veinte (de presupuesto) y no sabes qué lindo está quedando todo”, dijo.

¿Quiénes son los integrantes de Esto es Bacán 2022?

En un adelanto, se pudo confirmar que las figuras de ‘Esto es Bacán’ son: Oscar Benítes Porras, conocido como ‘Zumba’, Chris Soifer, Bryana Pastor y Andrea Arana, conductora de ‘Un día en el Mall.

Del mismo modo, se puede ver a Duilio Vallebuona, Elías Montalvo, Alejandro Pino y Allison Pastor exintegrantes de EEG.

¿A qué hora inicia Esto es Bacán 2022?

‘Esto es Bacán’ se estrena este sábado 13 de agosto a las 7 p. m. y estará bajo la conducción de Gian Piero Díaz y Rossana Fernández

¿Qué canal transmite Esto es Bacán 2022?

El nuevo reality de competencia será emitido por la señal de Willax TV. ‘Esto es Bacán’ no es solo un reality de compatencia, según se confirmó, los participantes se enfrentarán entre ellos por una ayuda social.

¿Cómo ver Willax TV en vivo el estreno de Esto es Bacán 2022

Para ver ‘Esto es Bacán’ se puede sintonizar el 1.1 por señal abierta en Lima, mientras que en señal por cable son: en Movistar los canales 16 y 716, DirecTV en el canal 1191, Claro en el 12 y 512, y 8 en Best Cable.

