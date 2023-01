Melissa Loza podría pasar este año a la fila de las casadas, según reveló a las cámaras de ‘América Espectáculos’ luego que la noche del último miércoles fuera la primera ‘histórica’ en ser presentada en la nueva temporada de ‘Esto es Guerra’.

Al ser consultada sobre si el atrevido vestido blanco que llevaba puesto era una premonición sobre un futuro matrimonio con Juan Diego Álvarez, el padre de su segunda hija, la ‘Diosa’ respondió en tono de broma: “Síííííí, falta mi ramo... Es más ahorita me voy, lo saco y nos vamos a casar”.

Ya más seria, la modelo no descartó formalizar su unión con su pareja, pero admitió no es algo que le quite el sueño. “No sé, lo que Dios quiera. La verdad que yo ya tengo una vida de casada prácticamente solo sería firmar. Papelito manda” , aseguró entre risas.

Sobre su regreso al programa de competencia a sus 43 años, Melissa Loza indicó: “Dudé un poquito, porque fue un año duro, de competencia. Un año en que quería tal vez un poquito más de vacaciones, descansar un poco más (...) Pero seguimos acá, firmes”.

Esto es guerra 2023: Melissa Loza

XOANA GONZÁLEZ HABLA DEL JUCIO QUE LE GANÓ MELISSA LOZA

Xoana González fue la invitada de Jonathan Maicelo en el programa por YouTube que este conduce. La argentina se atrevió a revelar algunos sucesos de su vida, entre ellos el juicio que le entabló Melissa Loza en el año 2015.

Durante la conversación, el boxeador le preguntó a Xoana si aceptaría involucrar a una mujer que no le agrada en sus relaciones sexuales. Es así que la modelo indicó que podría compartir intimidad con Melissa, a pesar de los problemas legales que tuvieron en el pasado.

“Con Melissa Loza. Ya hicimos la guerra y sería bueno hacer el amor. Ya peleamos, creo que las dos sanamos. Yo aprendí muchísimo con el juicio con ella. Me dolió, pero aprendí. Creo que se lo agradecería y le diría ‘hagamos el amor’”, expresó la modelo.

TE PUEDE INTERESAR