Anthony Aranda había sido anunciado como uno de los flamantes jales de “Esto es Guerra: 10 años”. Sin embargo, al parecer le cuesta adaptarse al ritmo de algunas competencias, como se apreció en la reciente edición del reality, dado que sufrió una dolorosa derrota para tristeza de los ‘Combatientes’.

El popular bailarín de Melissa Paredes fue puesto en prueba frente a Facundo González en el juego “Saca troncos” y, para tristeza de los “Combatientes”, Aranda quedó muy relegado y no pudo ni completar el reto.

La diferencia de Facundo fue notoria, al punto de que se detuvo antes de tocar la campana y esperó a su rival, aunque Anthony Aranda estaba tan retrasado que no pudo ni alcanzarlo pese a esta ventaja.

No ha sido un buen jueves para Anthony Aranda en las competencias, ya que en el segundo juego tampoco pudo imponerse, aunque esta vez estuvo más reñido y casi le trae más complicaciones a Facundo González.

“Gatito activador” vivió momentos difíciles, según Yako

Yaco Eskenazi dio a conocer en una entrevista para el grupo El Comercio que conversó con Anthony Aranda y este le comentó que había resultado muy difícil pararse sobre el set de ‘Esto es guerra’ tras las críticas por su relación con Melissa Paredes.

“No me molestó que él esté en los 10 años de EEG, no me molesta que alguien tenga trabajo. Yo no pienso así. Más allá de lo que pasé en la vida personal, lo único que le dije es que no habría que tocar temas mientras la otra parte no está para defenderse. Después conversé con él y entendí que para él también fue un momento difícil. Estaba nervioso, era su primera aparición en televisión en un formato gigante, haya hecho bien o no a mí no me corresponde juzgar, le ha caído con palo y lo ha tenido que aguantar”, explicó el esposo de Natalie Vértiz.