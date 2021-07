A pocos días de realizarse la Gran Semifinal de Esto es Guerra, Pancho Rodríguez confesó sentirse dolido porque ex compañeros combatientes prefirieron sumar 150 puntos y no eligieron la posibilidad para vuelva al equipo rojo y verde.

“Es una situación complicada porque yo quiero estar ahí, soy combatiente de corazón, doy la vida. Si es que yo estuviese allá e Irivarren lo hubiesen mandado a los guerreros, yo no dudo frente a cualquier opción de traerlo, soy capaz de arriesgar todo porque es pilar histórico”, indicó el chileno.

Incómodo, recordó que al igual que sus ex compañeros, él también sudó la camiseta de los combatientes.“Sin embargo, ahí dicen, bueno que los chicos han sudado la camiseta, yo lo sé, pero yo también llevo sudando la camiseta no una temporada, llevó años, por ese sentido, me duele, pero entiendo comprender la situación”, agregó.

Pese a su confesión, Pancho dijo sentirse tranquilo y agradeció a Johanna San Miguel por el cariño y apoyo recibido.

Por su parte, Gian Piero Díaz, expresó que El Tribunal, era quien se había encargado de poner a Pancho Rodríguez en contra de su ex equipo.

LO DIJERON TODO

Paloma Fiuza expresó que los combatientes tuvieron oportunidad de llevarse a Rodríguez.

“Yo no soy de meterme mucho, pero me parece que los combatientes ya tuvieron un par de oportunidades de regresar a Pancho y no lo hicieron”, inició Paloma Fiuza, quien fue interrumpida por Mario Hart.

Después Melissa Loza tomó la palabra y arremetió contra los combatientes, no sin antes criticar a Mario Hart por su actitud hacia Paloma Fiuza.

“Me sorprende mucho que los combatientes hayan tenido esa reacción, han tenido tres oportunidades de llevarse a Pancho y le han dado la espalda, ahora, me sorprende llevo muchos años en EEG y me sorprende mucho la actitud de Mario Hart, estás callando a Paloma, todos merecemos respeto”, indicó Melissa Loza.