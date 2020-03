¡Se muestra arrepentida! Jazmín Pinedo hizo un mea culpa y reconoció que la pelea que protagonizó la noche del último miércoles con Rosángela Espinoza ‘no fue correcta’, tras conversar con el productor de Esto es Guerra y dejar las cosas claras.

“Me quiero dirigir al público y decirles primero que esto no va volver a suceder de ninguna manera porque no era lo correcto, porque ustedes obviamente se merecen disfrutar, divertirse, pasarla bien. Yo el día de ayer, terminando el programa me reuní con el productor, sé que las cosas han quedado bastante claras”, dijo la popular ‘Chinita’.

“Ahora lo único que tenemos que hacer es entender que todos merecemos respeto de la misma forma, sin importar la jeralquía, sin importar quién eres, sin importar en que lugar estas”, agregó la conductora de Eso es Guerra.

LA PELEA CON ROSÁNGELA

La discusión se inició cuando Rosángela Espinoza se incomodó con la pregunta que Jazmín Pinedo le hizo a Facundo González y este perdió la prueba. La ‘Chica Selfie’, fiel a su estilo, sostuvo que no debieron preguntarle al argentino sobre el Señor de los Milagros, porque él nunca iba a responder.

Luego, Rosángela acusó a Jota de callarla, mientras la ‘Chinita’ inmediatamente salió al frente. “Rosángela, yo a ti no te he dado confianza”, dijo Jazmín."Tú eres la conductora y yo soy una competidora, así que cada una en su lugar”, contestó la ‘chica selfie’.

Esto incomodó aún más a la conductora de ‘Esto es Guerra’ e inmediatamente la cuadró en vivo. “Somos dos personas y necesitamos respeto. Te estás burlando de lo que te acabo de decir hace un instante. Tú le has pedido, es más, has hecho una reunión con todo el equipo de producción y tus compañeros de trabajo para exigir respeto”.

“Yo ya conozco tu juego y te voy a pedir que, así como yo no te doy confianza y tu tampoco me das confianza, no te juegues así conmigo”, agregó la ‘chinita’. “Yo estoy totalmente de acuerdo con tus compañeros que si ellos no te dan confianza, ellos no jueguen contigo y tienes toda la razón y te la he dado desde que has exigido esa posición y así como tú exiges esa posición”, aclaró.

JAZMÍN SE DEFIENDE

Luego del programa, Jazmín Pinedo habló para América Espectáculos y dijo que no permitirá que nadie la pisotee. “Yo no me meto con ellos, pero tampoco voy a permitir que nadie me pisotee. La gente sabe cómo soy, yo no estoy escondiendo nada. Yo tengo un carácter bien jodido y si en verdad vas a tratar de incomodarme, luego no te quejes, nada más”, dijo la Chinita.

