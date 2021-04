¡FURIOSA! Johanna San Miguel inició ‘Esto es Guerra’ con un discurso en el que no tuvo la más absoluta contemplación con Yahaira Plasencia, Pancho Rodríguez, Ximena Peralta y Facundo González , los integrantes del reality que el fin de semana fueron intervenidos violando las normas sanitarias y toque de queda obligatorio debido a la emergencia nacional que vive nuestro país por la pandemia del COVID-19. La conductora sostuvo que la actitud de sus compañeros fue realmente vergonzoso y reprobable.

“Para nadie es una sorpresa y creo que nadie es ajeno a la situación que se vivió este fin de semana con algunos de los competidores de este programa. Como empresa ProTv como programa, yo en nombre del espacio con mis compañeros, nos sentimos profundamente decepcionados, fastidiados, tristes, molestos y muy avergonzados. Creemos que este tipo de actitudes son absolutamente contrarias a lo que nosotros queremos reflejar como peruanos y como programa”, recalcó San Miguel.

“La irresponsabilidad, la falta de empatía, falta de compromiso, de respeto hacia las autoridades es algo que no debemos permitirlo bajo ninguna circunstancia, por tanto el señor Facundo González, Pancho Rodríguez, Ximena Peralta y la señorita Yahaira Plasencia han sido retirados del programa”, sostuvo muy molesta la conductora de Esto es Guerra.

TROME | Johanna San Miguel molesta por el escándalo de Yahaira y otros integrantes de Esto es Guerra

QUE NO VUELVAN MÁS

Agregó, a título personal, que “espero que no vuelvan más, realmente” y que esto solo es una advertencia a todos los que están en el reality de competencia.

“Esto es un gesto que no se debe volver a repetir jamás, nunca más. Hay gente que nos ven, hay niños que nos ven y nos debemos absolutamente a dar buenas señales y buenos gestos. Creo que queda todo claro. Sabemos perfectamente que no nos va a temblar la mano para sancionar y eliminar a quien no cumpla todas las normas que el gobierno dispone en este estado de emergencia en el que estamos padeciendo todos los peruanos y en el que día a día mueren miles y otros están padeciendo”.

Finalmente, indicó que no están de acuerdo con todo lo que ha ocurrido. “Mil disculpas, fuera de que pertenecemos aquí, yo les pido mil disculpas”