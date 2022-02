‘Esto es guerra: 10 años’: Melissa Loza fue presentada como la primera competidora

El programa “Esto es guerra” regresó a la televisión para celebrar sus 10 años al aire. En su primer programa se anunció la participación de ‘guerreros’ históricos, entre ellos, la primera anunciada fue Melissa Loza.

Según revelaron los presentadores, Loza es considerada “la cábala de ‘Esto es guerra’”. “Ella sigue siendo nuestra ‘diosa’ en el 2022″, anunció Mister G en la presentación de la experimentada competidora.

“Buenas noches, Perú. Quiero aplaudir a todo el equipo de producción, que lindo verlos. Estoy agradecida con Dios, con la vida por este trabajo. Gracias por los halagos”, manifestó la popular participante.

Cabe señalar que Gino Pesaressi se encargó de dar las primeras palabras de la celebración del décimo aniversario de “Esto es guerra”. Según explicó, reaparecerán personajes históricos del programa y serán 20 los elegidos.

¿Qué se sabe de la nueva temporada de EEG?

Hace algunos días se lanzó el video promocional de la temporada de aniversario por los 10 años de “Esto es Guerra” en el que aparecieron conocidos rostros como Yaco Eskenazi, Sully Sáenz, ‘Cachaza’, Jazmín Pinedo, Gino Pesaressi, entre otros.

Se esperaba el regreso de Johanna San Miguel en la conducción por ser la ‘Mamá Leona’, sin embargo, el último sábado en “Estás En Todas”, Natalie Vértiz le comentó a Choca Mandros que Peter Fajardo ‘confirmó que Johanna San Miguel ya no sería parte del programa’.

Por si fuera poco, Mathías Brivio también descartó su regreso al reality. “La posibilidad siempre ronda porque obviamente yo he sido conductor desde el inicio, la gente siempre especula y qué sé yo, pero ahora yo estoy con Latina, tengo contrato, estoy bastante feliz con Latina. No, este año no puedo estar en otro canal que no sea con el que he firmado contrato”, dijo al inicio.

