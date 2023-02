Uno de los nuevos rostros que vienen destacando en Esto es guerra es el de la argentina Florencia Ortola, quien llegó eta temporada como parte de la renovación de EEG, tras más de diez años en el aire, y ya se le ha empezado a vincular sentimentalmente con uno de los ‘históricos’ como Mario Irivarren.

La rubia ‘gaucha’ ingresó en enero al programa, como parte de la representación de extranjeros que también incluye a la colombiana Daley Cerpa y al venezolano Francisco Figueroa. Es del equipo de los ‘guerreros’ y en esta nota te contaremos todo lo que necesites saber de esta nueva integrante que ya ha comenzado a dar qué hablar.

Argentina de 30 años es una de las nuevas guerreras.

¿Quién es Flor Ortola?

Su verdadero nombre es Florencia Ortola, aunque se hace llamar Flor. Nació hace 30 años en la provincia argentina de Santa Fe, donde estudió la carrera de Comunicación Social. Buscando mejores oportunidades, tras salir de la universidad emigró a Bolivia, formó parte de los programas “Laboratorio de Fútbol” de Tigo Sports Bolivia y “Enhorabuena” por el canal Pat.

En 2001, Flor también fue parte del rality de competencia boliviano ‘Calle 7′, del canal Unitel, lo que le sirvió como entrenamiento para integrarse a EEG.

Ortola también se dedicó al modelaje en su país natal, desfilando en pasarelas de ciudades como Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Además, es creadora de contenidos y representante de varias marcas gracias a sus casi 90 mil seguidores con los que cuenta en la red social Instagram.

¿Qué pasó con Mario Irivarren?

Flor Ortola y Mario Irivarren se han mostro muy cercanos desde la llegada de la argentina, lo que ha provocado que sus compañeros y allegados empiecen a especular acerca de un supuesto amorío. “Flor ya era amiga mía antes de que ingrese al programa y hoy la considero una de mis mejores amigas. Siempre está ahí para escucharme cuando lo necesito, aparte de ser una increíble persona con valores y principios muy claros”, señaló el chico reality, quien se mantiene soltero desde que terminó su relación con la modelo Vania Bludau hace unos meses.

“Incluso creo que ya tiene el título de una de mis mejores amigas. Un pequeño grupo bastante selecto de personas muy especiales para mí, porque de muy pocas personas puedo decir tantas cosas buenas como de Flor”, añadió.

Ortola también se pronunció acerca de la relación que lo une al popular ‘Calavera coqueta’. “Es eso, una bonita amistad. Me da mucha felicidad de que me considere así, dijo unas palabras muy lindas. Me sentí halagada y más que venga de parte de él que sé qué clase de persona es y los valores que tiene”, dijo con una gran sonrisa la argentina, que busca ganarse un espacio en EEG.

