¡FUERTE! Renzo Schuller, quien lleva un mes en Esto es Guerra, se pronunció en vivo durante el programa para afirmar que existe “desigualdad” entre los ‘guerreros’ y ‘combatientes’. Según dijo el conductor, es necesario solucionar esto, ya que están a puertas de la final.

“Yo respeto mucho a todo los que están acá. A mí me trajeron con un fin sacar la cara por el equipo, sacar la cara por los ‘combatientes’. Al día de hoy, luego de un mes de estar trabajando en el programa, no me siento contento porque no veo que a puertas de la final los equipos estén parejos ”, manifestó.

En mayo, Renzo Schuller asumió la conducción en EEG en reemplazo de María Pía Copello. El presentador fue uno de los rostros principales del desparecido ‘Combate’.

Renzo Schuller lanza ultimátum: “Voy a tomar medidas drásticas”

Tras manifestar su molestia, el conductor de los ‘combatientes’ lanzó un ultimátum a la producción de Esto es Guerra para que tomen cartas en el asunto y equiparen a los equipos.

“Con mucho respeto al productor y al tribunal que hagan algo al respecto, me refiero a equiparar los equipos, si el día lunes no me escuchan yo con el dolor de mi corazón voy a tener que tomar algunas medidas drásticas (…) Equiparen los equipos”, señaló.

Renzo Schuller hace pedido a la producción de EEG

Por su parte, Johanna San Miguel afirmó que espera que tomen en cuenta su pedido porque los ‘guerreros’ también quieren una competencia “pareja”.

