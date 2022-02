Jota Benz sufrió un incidente la noche de este jueves al ser parte de un juego de ‘Esto es Habacilar’, que consistía en recibir la embestida de varias jovencitas que primero daban vueltas sobre su eje para luego correr hacia uno de los modelos y colgarse para pasar a la siguiente fase.

En un momento, dos de las participantes se lanzaron sobre el novio de Angie Arizaga y terminaron en el suelo. “¿Qué pasó Jota? ¿te han mordido el labio?”, le preguntó Johanna San Miguel. “No ha pasado nada, todo está bien”, respondió con la lengua trabada.

La conductora de Esto es Habacilar se dirigió a la ‘Negrita’ y le consultó si tenía algún problema con el juego o si le había molestado lo sucedido. “Un consejo para las chicas, tú que conoces a tu novio”, le pidió la popular ‘Chata’.

“Que tengan cuidado, no se vayan a marear, vayan caminando nomás, vayan lento, tranquilas,, no se preocupen, de ahí no se va mover”, dijo la modelo. “No entiendo, el juego es abrazarlo o meterle cabezazos”, agregó.

