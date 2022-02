¿QUÉ FUE? Johanna San Miguel confirmó que ‘Esto es Guerra’ regresará a la TV “en pocos días”. Este anuncio llamó la atención debido a que, actualmente, la conductora lidera ‘Esto es Habacilar’, junto a Roger del Águila, y lo podría pasar es que el programa concurso deje de emitirse.

“Atención, en pocos días, regresa Esto es Guerra por América Televisión y el casting va a ser a nivel nacional costa, sierra y selva”, dijo textualmente Johanna San Miguel. Ante ello, su compañero cuestionó: “¿No podemos extender un poco Esto es Habacilar?”, recibiendo como respuesta una negativa entre risas.

A la ola de especulaciones, se sumó Samuel Suárez de Instarándula, quien dejó entrever que el nuevo formato de ‘Habacilar’ saldría del aire para darle espacio al reality de competencia. Según el periodista, América Televisión no estaría dispuesto a invertir en un programa que no da el rating que esperaban.

“El tema es así: si “Esto es guerra” me daba 16, 17 puntos en su día malo, yo invierto y apuesto por algo que me tiene que dar más, pero si me da menos, me lo saco rapidísimo y regreso a lo que me da éxito, no porque sea malo, sino porque no cubre las expectativas”, manifestó.

¿‘Esto es Habacilar’ saldrá del aire ante el anuncio del regreso de EEG? (Video: Instarándula)

Samu de Instarándula: ‘Esto es Habacilar’ no es un fracaso

Para el popular Samu, el programa de Johanna San Miguel y Roger del Águila, que bordea los 12 puntos de rating, no es un fracaso, pero aclara que no se compara con los números que tuvo normalmente EEG y esa sería la principal razón.

“Ya quisieran tener muchos programas siquiera 9 puntos, 8, se morirían, serían felices, su mundo sería lleno de alegría, pero no (…) Hay mucha gente en redes que no sabe y está diciendo ay, esto es un fracaso, que, por aquí, qué mal, jajaja, qué burla, cuando en realidad no está mal, pero a diferencia de “Esto es guerra” que te hacía 20 puntos, 17, 16, sí está bajo”, expresó.