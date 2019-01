¿Hoy anunciarán reemplazo de María Pía Copello en “Esto es guerra” o quieren aguarle el estreno a Magaly Medina? | VIDEO

A fines de 2018 María Pía Copello dejó en shock a los participantes y seguidores de “Esto es guerra” al anunciar, entre lágrimas, que había tomado la decisión de renunciar a la conducción del reality porque quería dedicarle más tiempo a su familia, ya que el horario del programa se le hacía muy complicado y sus pequeños le pedían pasar más tiempo con ellos. Por ello, América Tv anunció que hoy a las 8:35pm. se sabría quién la reemplazará.



Al parecer, América Tv solo anunciará a las candidatas que podrían reemplazar a Maria Pía Copello para atraer la atención de los televidentes y así para aguarle el estreno a Magaly Medina , quien hoy estrena su nuevo programa en ATV.

Como se sabe, María Pía Copello reveló que solo se quedaría cuatro meses porque el horario era complicado por sus hijos “pero me quedé cuatro años porque me enamoré del programa y de la gente que está aquí”.

“La verdad me hicieron sentir muy cómoda, pero lamentablemente mis hijos me necesitan. Es un horario complicado, ellos quieren que esté en casa. Mi familia me necesita. Tenía que tomar una decisión... Estoy segura de que la persona que vendrá lo hará muy bien”, manifestó María Pía Copello.

María Pía Copello asumió el reto de conducir “Esto es guerra” al lado de Mathías Brivio tras la salida de Johanna San Miguel. Y por ello, este lunes se conocerá quien será la nueva conductora del reality, según se anunció a través de un spot televisivo.

“La historia no ha terminado… Porque cada final marca un nuevo inicio… Este lunes, 8:35 p.m., tus preguntas serán resueltas… ¿Quién será el reemplazo de Pía? ¿Volverán las cobras y los leones? La historia continúa”, se escucha decir a la voz en off del video.

Hoy se conocerá quien reemplazará a María Pía Copello. (Video: América Tv)

Hasta el momento, no se ha confirmado quien será la nueva conductora de “Esto es guerra”. Sin embargo, Sheyla Rojas, quien reemplazó varias veces a María Pía Copello es una de las posibles candidatas.

Fiorella Rodríguez, Vanessa Jerí, Vanessa Terkes, Michelle Soifer, Rosángela Espinoza y Rebeca Escribens también figuran en la lista para ocupar el lugar de María Pía Copello en la conducción del reality.

MAGALY MEDINA VUELVE A LA TV



Magaly Medina volverá a su horario habitual de las 9:00pm con su renovado 'Magaly Tv' y aunque solo se ha anunciado que tendrá en su set a Deyvis Orosco y su novia, también se sabe que Adal Ramones podría ser el invitado estelar de la 'Urraca'.