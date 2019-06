Ducelia Echevarría quiso reclamar porque no la eligieron en 'Divas' y Lucas Piró la calló con contundente respuesta

Dulcelia Echevarría no logró ser elegida como una de las cinco elegidas por el jurado para ser parte del grupo de las guerreras que se enfrentarán a las 'Divas' de la TV en el nuevo reality de 'Esto es Guerra'. Pero fiel a su estilo, la oxapampina no dudó en pedir la palabra a María Pía Copello y realizar un reclamo.



"Con todo el respeto al jurado. Yo, es la primera vez que me presento en un reality de baile y la verdad que para mí ha sido un poco difícil, pero creo que es un poco injusto que solo elijan a 5 personas", dijo Ducelia Echevarría, quien fue interrumpida por Lucas Piró, coach del equipo de las guerreras.



"Te digo Ducelia, si nunca has tenido la oportunidad, tenías que haberte esforzado el doble y acá hoy era tu momento para que demuestres por qué tenías que estar en ese equipo", le respondió de manera contundente Lucas Piró.

Ducelia Echevarría no tuvo oportunidad de responderle, ya que los conductores le indicaron que no había tiempo para la réplica.



El jurado de 'Divas' de 'Esto es Guerra' eligió como parte del equipo de las guerreras a: Paloma Fiuza, Angie Arizaga, Rosángela Espinoza, Karen Dejo y Luciana Fuster.