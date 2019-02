Nicola Porcella reconoció su error y pidió ser suspendido de 'Esto es Guerra' por hacer trampa en juego

Nicola Porcella hizo trampa en uno de los juegos de 'Esto es Guerra' la noche del lunes y esto le valió una ola de comentarios en su contra y contra el reality de América Tv, ya que muchos usuarios de las redes sociales consideraron que no debería llevar la banda de capitán por ser mal ejemplo para los menores que ven el programa.



Por ello, hoy al iniciar 'Esto es Guerra', Nicola Porcella pidió la palabra y manifestó sentirse mal por lo ocurrido la noche del lunes. "Quiero comenzar pidiendo disculpas por lo de ayer. Lo sabíamos solo dos personas acá y lo tomamos como una palomillada, una broma, pero llegando a mi casa, viendo los comentarios, hablando con mi mamá y con mi hijo que estaba aquí en el programa me di cuenta que yo tengo una gran responsabilidad", indicó el capitán de los guerreros.

"Tengo siete años en este programa... y creo que de todos acá soy el que mayor responsabilidad tiene en cuanto a dar el buen ejemplo y siento que tengo que ser consecuente con mis actos. Mi familia está mortificada y sé que es mi culpa. No debí hacer trampa, lo tomé como una palomillada y si en un momento mentí, porque sí mentí y lo acepto. Soy humano, no quería que mi equipo se vea perjudicado por una mala acción mía", agregó Nicola Porcella.



Asimismo, Nicola Porcella pidió al tribunal que quite la sanción a los guerreros y lo suspendan a él. "Prefiero irme unos días hasta que el equipo recupere lo perdido y yo afrontar su sanción que yo debo cumplirla... Un error se paga y yo lo tengo que pagar".



Nicola Porcella reconoció también que es ejemplo de su hijo Adriano y que no solo está para darle cosas materiales, sino también valores. "No solo soy ejemplo para mi hijo, también lo soy para muchos niños".

Ante esto el Tribunal de Esto es Guerra le pidió a Nicola Porcella que deje la banda de capitán, ya que estaba suspendido hasta nuevo aviso.