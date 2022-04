La cantante Estrella Torres cuenta los días para reencontrarse con su pareja, el modelo Kevin Salas, con quien tiene seis meses de relación sentimental y él se encuentra en Estados Unidos desde hace un mes porque viene evaluando competencias de fisicoculturismo.

A su vez, aclaró que la distancia no ha afectado su relación pues existe mucha confianza, comunicación constante y amor entre ambos, además, reveló que sueña casarse con Salas, tal es así que se anima a pedirle el anillo públicamente.

Estrella, ¿Cuándo regresa Kevin?

Aún en un mes. Se fue a Estados Unidos para ver la posibilidad de crecer en el mundo fitness, ver competencias futuras y también para visitar a su familia. Ya llevo un mes sin verlo, lo extraño un montón, pero lo apoyo siempre y hay demasiada comunicación todos los días. Ya llevamos medio año de relación, el tiempo se ha pasado súper rápido.

Ahora que están llevando una relación a distancia... ¿Cómo hacen para que no se apague la llama del amor?

Es primera vez que estamos experimentando una relación a distancia, pero no nos descuidamos para nada. Siempre hay palabras de motivación por ambas partes y nos extrañamos como no tienes idea. Ya nos iremos de viaje juntos cuando venga, recuperaremos el tiempo perdido y nos iremos de luna de miel a un montón de lugares.

Veo que a diario se dedican publicaciones amorosas en redes sociales...

Sí. Me encanta que me presuma, yo también lo hago porque es un hombre maravilloso.

Ahora que están lejos... ¿Hay celos de por medio?

Gracias a Dios que en nuestra relación hay mucha confianza, yo siempre me doy a respetar, es más, siempre digo que ya estoy casada, así nadie se acerca. Él también es un chico guapo, pero que miren nomás porque es mío (risas).

Si tú dices que ya estás casada... ¿Es porque ya se están proyectando al matrimonio?

Si Dios lo permite, espero mi anillo.

Quizá Kevin regresa a Lima con la ‘roca’ en mano y te pide matrimonio...

Ay!! ¡Me muero!, pero de que me caso con él, me caso.

¿Entonces ya han conversado sobre el tema?

Será sorpresa, no quiero contar nada aún porque si no después no se cumple, pero puedo decir que si hay mucho amor y planes juntos.