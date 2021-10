A sus 24 años de edad, la cantante Estrella Torres nos abrió las puertas de su corazón para contarnos que sigue creyendo en el amor, tras su ruptura con Tommy Portugal, sin embargo, aclaró que está concentrada al 100% en su carrera como solista, pero resaltó que ya no está para vacilones y que cualquier hombre no la tendrá fácil para enamorarla porque considera que su expareja dejó la valla bien alta.

Asimismo, desmiente que haya terminado con Portugal por infidelidad, sino porque siente que la relación se volvió costumbre, rutina durante la pandemia, pero otra de las cosas que influyó en la ruptura fue que el cantante no se animaba a formalizar y entregarle la ‘roca’, a pesar que ya tenían 7 años juntos. De otro lado, reconoce que está saliendo con el protagonista de su videoclip ‘Ahí donde me ven’, Kevin Salas, con quien está disfrutando de su juventud, se siente tranquila, pero cree que le falta hacer muchos méritos para que le dé el sí.

SU SALIDA DE PURO SENTIMIENTO

Estrella, acabas de lanzar tu primer tema como solista, ‘Ahí donde me ven’... ¿Cuáles son tus expectativas?

Estoy súper contenta en mi nueva etapa como solista, ‘Ahí donde me ven’ es una canción mexicana y lo he transformado a versión cumbia. Sé que gustará mucho y que la gente se va a identificar bastante con la canción. Amo la música y se vienen muchas cosas bonitas. En febrero me voy de gira a Europa, deseo dejar en alto el nombre del Perú y anhelo representar a mi país en el género de la cumbia.

Se especuló que tu salida de ‘Puro sentimiento’ fue tras enteraste que Pamela Franco sería la nueva integrante del grupo... ¿Es verdad?

No. Siempre tuve el sueño de ser solista, de poder conformar mi propia agrupación, así que la decisión de mi salida fue por proyectos personales.

Thamara Gómez dijo que su salida fue por Pamela Franco... entonces, ¿contigo no pasó lo mismo?

Para nada. He quedado en buenos términos con los dueños de la agrupación. No tengo roches con ellos ni con Pamela, al contrario, le deseo toda la suerte del mundo porque para ella también es una etapa nueva en ‘Puro sentimiento’.

Por cierto, se ha generado bastante polémica con tu videoclip ‘Ahí donde me ven’, a raíz que fuiste captada muy cariñosa y besándote con el protagonista Kevin Salas...

Hay cosas que se escapan de las manos, pero estoy tranquila, no me apresuro a nada, ando enfocada al 1000% en mi carrera y es lo que importa. Pienso ir poco a poco y veré que pasa más adelante.

Las imágenes no tienen nada de malo porque estás soltera, eres joven y no les has faltado el respeto a nadie...

Así es. Estoy disfrutando mi edad también y si se da la oportunidad de conocer a alguna persona, increíble. Finalmente, no le estoy faltando el respeto a nadie, he quedado en buenos términos con mi expareja, como amigos y tengo derecho a divertirme.

Con Kevin... ¿Son salientes o amigos con derecho?

Salientes, pero vamos de a pocos.

Cuando salió en ampay te llovieron algunas críticas, sin embargo, uno de las primeras personas en darte su respaldo fue Tommy Portugal... ¿Te sorprendió lo que hizo?

Tommy siempre se ha portado muy bien conmigo en la relación y fuera de ella también. Es un gran chico, siempre lo voy a respetar, le tengo un cariño especial y agradezco su apoyo. La gente comentará muchas cosas, pero yo no estoy haciendo nada de malo.

EL ANILLO NUNCA LLEGÓ

A muchas personas sorprendió la ruptura de ambos, actualmente... ¿Sientes que ya sanaste esa herida?

No hay nada malo que haya ocasionado que la relación termine, pero hubo cosas que impedía un poco que crezca la relación, tal como la rutina o la pandemia también ha sido uno de los efectos, pero lo que importa es que ninguno de los dos nos hicimos daño. Se conversó como personas maduras y todo quedó bien.

¿Sientes que la relación se volvió costumbre?

Faltó entendernos un poco más, la compatibilidad no era mucha, pero lo mejor que podíamos hacer era quedar con una relación de amistad.

¿No terminaron por infidelidad ni porque la relación se volvió tóxica?

No, para nada. Estoy demasiado agradecida con Tommy porque he aprendido de él, jamás diré algo malo de él, es una persona maravillosa y se merece lo mejor.

Algunos pueden decir que te cansaste de esperar el anillo de compromiso...

También, también (Risas). Cumplimos 7 años de relación el febrero.

Entonces, tú esperabas el anillo y nada de nada...

No se dio en mi caso, pero quedan los bonitos recuerdos.

¿Si esperabas eso (anillo)?

Obvio pues... quién no esperaba, pero así son las cosas. No le tengo rencor ni nada.

Fue una de las tantas cositas que te llevó a tomar la decisión para terminar...

Sí. Influyó un poco, pero el destino es así.

Se podría decir que ambos estaban en caminos diferentes y las cosas que a ti te parecían importantes a él no...

Se podría decir que sí, pero así es la vida, tengo que seguir adelante, no le guardo rencor porque es un buen chico y se merece todo lo mejor. Para mí, no ha sido una pérdida de tiempo ni lo odio, al contrario, he aprendido mucho con él. Ha sido la mejor relación que he tenido y está muy fuerte la valla para volver a creer en el amor, pero todavía estoy joven.

Si en unos meses se da cuenta que se perdió la lotería contigo y decide entregarte la ‘roca’... ¿Aceptarías?

No creo. Hemos quedado muy bien.

Cuando confirmaste la ruptura con Tommy en televisión, lloraste e incluso dejaste abierta la posibilidad de regresar con él. ¿Actualmente lo descartas?

Sí.

SU AMPAY CON KEVIN, EL MUSCULOSO

En redes sociales te criticaron un poco pues indicaron que, a los pocos días de confirmar la ruptura, te ampayaron besándote con Kevin... ¿Te incomoda lo que se dijo?

Qué feo que hablen así porque las cosas (para terminar con Tommy) se fueron conversando desde hace un tiempo. El luto se llevó en la relación.

Si sale un ampay de Tommy así como el tuyo con Kevin... ¿Sientes que te afectaría?

No. Le deseo todo lo mejor y así como él se preocupa por mí, yo también espero que encuentre una buena chica.

¿No has dejado de creer en el amor?

No, pero debo esperar el indicado. Mis expectativas para el amor son súper altas, la persona que llegue a mi vida tiene que hacer mucho.

Sobre todo, porque dices que Tommy ha dejado la valla bien alta...

Por eso mismo. Ahorita no estoy para sonseras ni para perder el tiempo.

¿Ya no estás para vacilones?

No. Los años pasan.

Kevin es un chico alto y musculoso... ¿Te impresionó por su físico?

Eso (físico) no importa, sino que tenga un buen corazón, que luche por lo que ama en la vida y como me sienta a su lado.

¿Lo harás oficial cuando termine de cumplir con todos los requisitos?

Uy... le falta mucho, si lo hace bacán, sino normal. Mi felicidad no depende de un hombre.

¿Ya están conviviendo?

No. Falta un montón para eso, pero somos vecinos. Soy una chica independiente y cualquier hombre no me puede enamorar.

Existen mujeres a quienes quizá le impresiona la billetera de un galán... ¿Paso lo mismo contigo?

No, pero me gustaría una persona que vaya a mi ritmo. No soy una mujer interesada, pero deseo un hombre que sea trabajador como yo.

Después de anunciar tu soltería... ¿Te ha caído algún pretendiente futbolista o empresario?

Obvio. Tiran su ‘maicito’, pero estoy enfocada en mi carrera de solista.

¿Cómo así te tiran ‘maicito’?

He leído mensajes de empresarios y futbolistas, quienes tiran su ‘maicito’.

¿Qué les respondes?

Los leo, pero ni caso les hago, sino les respondo cordialmente, con respeto y les cambio de tema.

Por cierto, aparentemente se te ve una chica tierna... ¿Te consideras así o eres una mujer de carácter fuerte?

No me considero una mujer débil, sino una chica de armas tomar. Quizá mi cara diga otra cosa, pero soy una mujer luchadora y de carácter.

