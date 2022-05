La cantante Estrella Torres y su novio Kevin Salas tienen ocho meses de relación amorosa y se acaban de comprometer en la ciudadela de Machu Picchu, donde juraron amarse y respetarse por siempre. Ambos consideran que no ha sido una decisión precipitada pues indican que son el uno para el otro, que se complementan muy bien, que anhelan formar una familia pronto y aseguran que están lejos de ser una pareja tóxica porque existe mucho respeto y confianza entre los dos.

Los futuros esposos planean casarse el próximo año y señalan que existen tentaciones tanto para él como para ella, sin embargo, son conscientes que no pondrán en riesgo su relación ni mucho menos perdonarían una infidelidad.

Asimismo, Estrella anunció el lanzamiento de su nuevo tema ‘Basta’ y asegura que su novio Kevin la apoya mucho en su carrera musical e incluso la acompaña a sus giras dentro del país para cuidarla.

Chicos, sorprendieron a más de uno con la pedida de mano en Machu Picchu…

E: Jamás imaginé que me iba a pedir la mano, estamos disfrutando día a día nuestro amor.

K: Estuve súper nervioso el día de la pedida, pero algo que ya lo había pensado, planeado y seguro de la decisión que iba a tomar.

Mucha gente podría pensar que es un poco precipitado su compromiso… ¿Qué tendrían que decir?

E: La que vive la relación soy yo. Estoy muy feliz, cuando te conectas tanto con una persona no dudas al dar ese paso importante.

K: El tiempo es relativo cuando dos personas están seguras de sus sentimientos. Consideramos que tenemos más tiempo de relación por todas las vivencias que hemos pasado juntos.

¿Cómo resumen estos ocho meses de relación?

E: Kevin ha cambiado totalmente mi manera de pensar, no imaginé estar con una persona que se conecte tanto conmigo. Me apoya muchísimo en mi carrera musical, sobre todo ahora que he lanzado mi nuevo tema ‘Basta’, que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

K: Siento que mi vida ha dado un giro por completo, he encontrado el equilibrio que necesito en la vida al lado de Estrella.

Al inicio de la relación hubo muchos cuestionamientos… ¿Pensaron en ‘tirar la toalla’?

E: Nunca pensamos en terminar. Desde el día que nos conocimos, supimos que éramos el uno para el otro. No sé en qué momento nos llegamos a querer tanto y no nos podíamos soltar.

¿Fue amor a primera vista?

K: Sí. El beso (que se dieron durante la grabación del videoclip musical de Estrella) marcó el inicio de nuestra historia. Nadie se imagina que vas a dar un beso actuando y vas a sentir un montón de cosas.

E: Me sentía en las nubes. Desde ese día dije: ‘Este es mi chico y mi hombre’.

El amor es algo que se debe cultivar día a día… ¿Lo hacen?

K: Sí. Si tienes una plantita y no la riegan, se muere. El amor es igual. Tienes que enamorar día a día a tu pareja.

E: De niña soñaba con tener un hombre romántica, que me haga sentir especial y que me trate como una princesa, es lo que hace Kevin. Todos los días me sorprende, realza cada cosa en mí y mis defectos los convierte en virtudes.

¿Para cuándo está programada la boda?

E: No tenemos fecha exacta, pero estamos calculando que sería en un año para que sea algo bien organizado.

Tampoco es que vayas a ser la novia eterna… ¿Verdad?

K: No. De hecho que nos vamos a casar, pero para que algo salga bien se tiene que planificar bien las cosas

E: Me caso porque me caso y lo haré de blanco.

Ahora se ven casos de famosos que terminan debido a que tuvieron una relación tóxica… ¿Sienten que lo son?

E: Gracias a Dios que no. Estoy muy feliz, tranquila y enamorada. Nos tenemos bastante confianza, nos contamos todo y somos mejores amigos. Queremos seguir conservando una relación sana y bonita.

¿Tienen la contraseña de sus celulares?

E: Ya me puso el reconocimiento facial en su celular.

K: Muchas veces puedo estar ocupado, así que ella coge mi celular. Hay mucha confianza, ambos tenemos las contraseñas y no ocultamos nada porque somos transparentes.

Siempre hay tentaciones en una relación, tanto para el hombre como para la mujer… ¿Les pasa?

K: Sí. Me agregan (a las redes sociales) y escriben, pero Estrella chequea todo. Nos reímos de las cosas que nos ponen porque a veces se pasan de faltosas.

E: Nos matamos de risa de lo que escriben, no vamos a permitir que nadie perjudique nuestra relación.

¿Perdonarían una infidelidad?

E: No

K: No

¿Hay planes de tener hijos?

K: Queremos tener una parejita. Estrella es una mujer completa, con muchos valores, trabajadora, superó mis expectativas y quiero formar una familia con ella.

E: Lo vemos a mediano plazo, pero si se da ahorita, seré la mujer más feliz del mundo porque sé que Kevin será un gran papá, así que estamos practicando.

¿Han pensado en la convivencia?

E: Ya adelantamos ese paso.

¿Les ha chocado dar ese paso?

E: Un poco porque ahora tengo que ser ama de casa, pero lo bonito es que tengo un compañero que me ayuda y es muy hacendoso. Nos complementamos muy bien, él me cocina y me engríe.

K: La convivencia es espectacular. Estrella se esmera mucho, nos complementamos hasta en eso (la convivencia) y nos dividimos las tareas. Ambos somos ordenados y limpios. Ahora desayunamos, almorzamos y cenamos juntos.

