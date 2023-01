Estrella Torres y Kevin Salas indicaron que la convivencia ha fortalecido su relación y que dentro de poco iniciarán con los preparativos para su matrimonio. “Retomaremos el tema del matrimonio. Ya pasamos la prueba de fuego con la convivencia, nada es perfecto, pero los pequeños problemitas hemos sabido resolverlo con mucho amor. Cada vez nos damos cuentas que queremos llegar juntos al altar”, precisó Torres.

¿Se casan en el 2023?

K: Sí. Es lo que tanto esperamos, así que empezaremos a ver los detalles para que todo salga bonito.

E: Queremos algo muy bonito porque el casarse es solo una vez en la vida y con la persona que amas, así que haremos un esfuerzo para que todo salga tal como lo anhelamos. Quiero que mi boda sea un día maravilloso para Kevin y para mí. Por eso estamos trabajando porque todo va para un fondo.

¿La convivencia ha consolidado la relación?

E: Siempre había vivido con mi mamá y no hacía nada en casa, pero la convivencia con Kevin ha sido algo positivo en mi vida porque he aprendido más cosas. He sacado dotes que no conocía. Todo lo hago con amor pues deseo que mi hogar se mantenga y crezca.

K: Ha fortalecido la relación. Ambos nos dividimos las tareas del hogar y nos va súper bien. Cada quien ya sabe que hacer. Por ejemplo, yo limpio el baño y la cocina. Ella los dormitorios. Nos entendemos bastante.

¿Les gustaría que la cigüeña los sorprenda antes del matrimonio?

K: Por si nosotros fuera ya tendríamos un bebé porque Estrella es muy maternal y yo paternal, pero nos hemos planificado bien. Si pasa antes (que salga embarazada), será una bendición porque ambos lo deseamos, pero hemos planificado tenerlo en tres años.

¿Hay celos en la relación?

E: Para nada. No hay motivo para que nuestra relación se vea dañada, confiamos mucho en ambos y siempre paramos juntos. Él quiere todo conmigo y yo todo con él. Tenemos las claves de los celulares para que no exista ningún tipo de desconfianza. Hay personas que nos molestan a ambos, sin embargo, me siento muy segura de lo que soy y él también.

K: No hay celos, sino todo lo contrario, mucha confianza y deseos de estar siempre juntos.

¿Cuáles son los deseos para este 2023?

Que sigan los éxitos en mi carrera de solista, tengo planificado hacer más canciones, así que el 2023 se viene con fuerza. Estoy súper agradecida y bendecida porque me está yendo súper bien como solista. Kevin se encarga de todos los temas de mis contratos y carrera. Confío en él a ojos cerrados. Estoy muy contenta con su trabajo, era más de lo que esperaba. La gente sabe que soy muy exigente, pero está a la altura y estamos muy consolidados.





