Ethel Pozo regresó a la actuación con un personaje en la telenovela ‘Maricucha’. Su primera participación se pudo ver en la noche de este miércoles 1 de marzo y sorprendió a más de uno con su interpretación.

Según se pudo ver en el más reciente capítulo, la conductora de ‘América Hoy’ da vida a ‘Afrodita’, un amor del pasado de ‘Vicente’, personaje interpretado por Christian Domínguez.

¿Qué dijo Ethel Pozo sobre su nuevo personaje en ‘Maricucha’?

Ethel Pozo prefiere no enfocarse en las críticas que ha recibido en las redes sociales y defiende su participación en ‘Maricucha’, pues asegura que se preparó todo el verano para este papel.

“Todo el mundo sabe que he hecho teatro, cine y vengo preparándome, ahora mismo acabo de terminar un taller con Bruno Odar para interpretar, para motivar y para causar sensaciones. Estoy chancona y estudiando todas las noches mis guiones para dar el 100 por ciento” , reveló la conductora en la reciente edición de ‘América Hoy’.

“Yo decreté que este año me iba a dedicar a la actuación, por eso me metí al taller y por mi trabajo estudio de noche. Soy la más grande, la adulta y tengo compañeritos entre 18 y 22 años. Lo he retomado porque mi primer taller fue a los 18 años con Roberto Ángeles. Siempre se puede aprender y retomar porque no lo ejercido, nunca he estado en una novela”, añadió.

