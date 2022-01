¿QUÉ FUE? Ethel Pozo compartió videos y fotos de Instagram de sus vacaciones en Colorado, Estados Unidos. No obstante, un guapo joven apareció en más de una de sus historias, esto provocó que se especule sobre su identidad y sobre qué relación tiene con la hija de Gisela Valcárcel.

Antes que nada, es necesario aclarar que la conducta del programa Matutito, se encuentra actualmente en una relación con Julián Alexander, con quien tiene ya planes de matrimonio.

Ethel Pozo habló sobre la posibilidad de tener un hijo con Julián Alexander. (Foto: @lapozo)

“Conocí a mi novio a los 40 años y claro muchas veces pienso que hubiera querido conocerlo mucho antes. Incluso una vez se lo dije y él sabio me dijo: No amor, quizás en ese momento (a los 20 por ejemplo) no nos hubiéramos enamorado de la manera tan increíble como lo hemos hecho ahora”, escribió una vez Ethel Pozo en Instagram.

Instagram: ¿Quién es el joven que apareció junto a Ethel Pozo?

Lucas Galgano es el nombre del apuesto joven que salió en las historias de Ethel Pozo, la misma hija de Gisela Valcárcel dijo que, año a año, él acompaña a su familia e incluso bromean juntos. “(Lucas: cada día mejoran las chicas) ¿Y yo? (Lucas: el 2023) 2023 esquío, promesa”, se escucha en el video.

“A Lucas lo conocimos hace unos años aquí en la nieve y es el encargado de las fotitos y videos que le comparto ”, escribió la presentadora en su red social.

No se conocen muchos detalles del acompañante de Ethel Pozo y su familia; sin embargo, en su cuenta de Instagram, el propio Lucas Galgano, quien no sería peruano, se presenta como una persona relacionada a los medios de comunicación.

