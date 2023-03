¡SE VIENE! Ethel Pozo es el nuevo jale de Maricucha 2 y su personaje está muy ligado a Christian Domínguez; sin embargo, se desconoce si será su expareja o su “amante” como se ha especulado. Al ser consultada sobre si habrá una escena de besos con el cumbiambero, la conductora se mostró muy profesional.

“(¿Estas preparada para una escena de beso con Christian?) Lo que la gente no sabe es que yo he hecho teatro, he hecho cine (...) Sí, estoy para interpretar, para causar sensaciones, estoy preparada”, dijo la hija de Gisela Valcárcel.

Ethel Pozo habla de sus besos con Christian Domínguez

Además, la conductora de América Hoy afirmó ahora es amiga de Christian Domínguez. “Desde al año pasado nos hicimos grandes amigos, es una excelente persona, yo me alegré cuando él regresó a pantallas con Maricucha”, agregó.

¿Ethel Pozo ya quería ser pareja de Christian Domínguez en la ficción?

La hija de Gisela reveló que, hace unos años, ella hizo casting para ser pareja de Christian Domínguez en la novela “Mi amor, el Wachiman”, conocida producción de Michelle Alexander.

“Hice casting para ser su pareja, era un detective, pero no se dio (...) Ahora imagínate qué pasará ahora (...) Yo creo que les va a gustar (el nuevo personaje)”, explicó.

