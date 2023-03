Ethel Pozo regresó a la actuación y le da vida a Afrodita en Maricucha 2, serie de Del Barrio Producciones. La conductora de TV fue consultada sobre qué fue lo que dijo su esposo Julián Alexander, hermano de Michelle Alexander y director de telenovelas.

Según explicó, Julián Alexander se ha mostrado muy feliz por el paso que está dando en la TV y la apoya de forma incondicional.

“Julián está feliz, es mi apoyo, es maravilloso porque me ayuda, es director y trabaja años en esto, me está explicando las cosas porque no entendía eso de los códigos ni escenas, es la primera vez que estoy en una novela (...) Sabe que siempre ha sido mi sueño”, dijo la hija de Gisela Valcárcel.

Ethel Pozo y Christian Domínguez felices por ser pareja en "Maricucha 2"

¿Qué dijo Christian Domínguez sobre unas posibles escenas de beso con Ethel Pozo?

Christian Domínguez fue consultado sobre qué pasaría si le piden que se bese con Ethel Pozo, el cantante afirmó que si el guion lo amerita no habría ningún problema, ya que ambos son profesionales.

“Tal vez llega y es mi hermana, y todos están pensado que es mi ex (...) Es una profesional, ha estudiado y todo, es algo para lo que estamos preparados”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

Cachaza elogia a André Bankoff y termina por sepultar a Rafael Cardozo: “El que se pica, pierde”

Rebeca celebra reunión entre Melissa y Rodrigo ‘Gato’: “Me quedo con esa linda imagen”

Cachaza ‘fulmina’ a Rafael Cardozo por decir que le debió guardar “luto”: “No sé qué le pasa en la cabeza”