Esta mañana la producción de América Hoy llegó hasta San Juan de Lurigancho con dos camas y muchos víveres (aceite, azúcar, leche), para la familia de dos niñas que la semana pasada fueron baleadas en la puerta de su casa.

El cuarto de las menores se acondicionó para pronto recibir a las niñas, quienes en este momento se encuentran en el hospital. Durante el enlace, la mamá de las pequeñas, Milagros, contó que una de sus hijas ya había sido operada y ahora estaba en observación.

“Que la televisión no sirva solo para reírnos y entretener, sino, para ayudar, porque este es el medio masivo de comunicación. Estamos cumpliendo, ayudando, no solo enlazándonos con la noticia del momento, si no, ayudando, no olvidando que esta madre de familia necesita de nuestro apoyo, hemos conseguido camas para sus niñas y hemos llevado víveres”, comentó Ethel Pozo.

Además, en otro momento, la conductora de América Hoy sacó cara por su espacio. “ Este programa no solo es información y risas, aquí también se ayuda, aquí también estamos pendientes de las familias peruanas que nos necesitan, de eso también se trata America Hoy, de ayuda social ”, acotó la hija de Gisela Valcárcel.

Y para finalizar el enlace, Janet Barboza comentó: “Un caso dramático, pero nos hacemos presentes, en la medida de lo posible, y grandes empresas colaboran porque hay corazón... A la mamita le digo, que no pierda la fe”.

