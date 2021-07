Este lunes 5 de julio, la selección peruana de fútbol disputará su pase a la final de la Copa América 2021 frente a Brasil. Este hecho no ha pasado por alto por los programas de espectáculos, entre ellos, “América Hoy”, donde sus conductores aparecieron con prendas alusivas al Perú.

Más allá del tema futbolístico, el buen humor del programa se hizo presente cuando Ethel Pozo le jugó una broma a su compañero Christian Domínguez, quien se reincorporó al programa luego de varias semanas de ausencia.

“Y ahora un hombre también para hablar de fútbol, de esta pasión. Ha vuelto después de tres semanas de relajo, ojalá que sea una buena cábala Christian Domínguez”, empezó diciendo Ethel Pozo al darle la bienvenida a su compañero.

“Christian, como bueno jugador, ¿te gusta el fútbol?”, añadió la hija de Gisela Valcárcel, desatando las risas de todos en el set de televisión.

“Obviamente, yo fui pelotero. Quiero pensar que me dices (jugador) porque me gusta jugar fútbol. Entonces, obvio, por mi lado no pasa nadie, pasa pero sin hombro, sin omóplato. Soy bravo yo. Yo soy marcador derecho”, respondió Domínguez.

Ethel Pozo le juega broma a Christian Domínguez

“Yo pensé que jugaba de delantero, como le gusta meter todos los goles”, añadió, con una pícara sonrisa, Melissa Paredes. Luego, el cantante Christian Domínguez dijo que su juego se asimiliba al de Luis Advíncula y Aldo Corzo.

VIDEO RECOMENDADO

Rebeca Escribens regresó a la conducción de “América Espectáculos”

Rebeca Escribens regresó a la conducción de "América Espectáculos"