Greg Michel reveló que salió con Claudia Ramírez cuando ella era pareja de George Forsyth | VIDEO  

La nueva edición de El Valor de la Verdad tuvo como invitado al modelo belga Greg Michel, quien respondió preguntas sobre su vida y carrera en Perú. Una de sus polémicas respuestas fue que tuvo un affaire con la modelo Claudia Ramírez cuando ella era pareja de George Forsyth.

Greg Michel contó que tanto él como Claudia Ramírez vivían en el mismo edificio y que se conocieron en el ascensor. Según relató, la modelo fue la que tuvo la iniciativa de invitarlo a “tomar unas cervezas”.

“(Nos conocimos) En el ascensor una vez nos cruzamos y me dijo: ‘porque no saludas’, y le dije: ‘es que pareces un poco botada’… luego me dijo para tomar unas cervezas, ella es una chica súper fluida, desenvuelta, humilde, espontánea. Un par de veces la invité a salir, fuimos un par de veces a la discoteca y a mí me parecía raro. Incluso le dije sí tenía algo con George y ella decía: ‘ahí’”, contó Greg Michel.

Asimismo, Greg Michel dijo que Claudia Ramírez sigue enamorada del alcalde de La Victoria, ya que, en comparación con su actual pareja, la modelo “trataba mejor” al exfutbolista.

“La relación que tenían ellos era inestable… Yo creo que ella sigue enamorada de George. He visto el trato que tiene con su chico actual y no es igual. Para ella, George fue el amor de su vida, lo vi en sus ojos… Ella se quería casar y tener hijos”, precisó.

Por otro lado, Greg Michel contó que también salió con Fiorella Cayo cuando era pareja del actor Miguel Arce. “Ella es una chica linda, fue en 2013 y ahora no tengo contacto con ella”. Fimalmente se disculpó con Fiorella y Antonio Pavón.