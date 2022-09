Evelyn Vela enterró el pasado y manifestó que está en su mejor momento, tal es así que no tuvo reparo en asegurar que su todavía esposo, Valery Burga, es un capítulo cerrado en su vida y que no le importa que el barbero haya oficializado su romance con una bailarina en Miami.

“ Cada quien tiene lo que se merece, ese señor (Valery) … si se le puede llamar así, nunca volverá conmigo. Falleció mi hija hace 11 años y sigo de pie, así que por un hombre no me voy a morir”, manifestó la popular ‘Reina del sur’.

Me imagino que ya no existe ninguna posibilidad para una reconciliación con él...

Ni loca. Jamás se dará.

Después que Valery publicó un video en TikTok donde se le ve bailando muy cariñoso con la bailarina... ¿Te pidió para regresar o perdón?

No hablo para nada con él.

Por cierto, ahora que nuevamente estás soltera, los galanes deben estar rondándote...

Lógico. Estoy en mi mejor momento, ahora andan como gavilanes (los pretendientes), pero es por gusto. No quiero saber nada de nadie, solo estoy disfrutando de mis hijos y de mi familia.

Se podría decir que estás en una etapa de duelo...

Estoy curando mi corazón, además, los hombres solo nos joden la vida.

Estás retomando tu vida de antes porque te vemos salir a divertirte con tus amistades...

Exacto. Una no puede llorar por alguien que no te valoró. Una no se muere por un hombre porque hay miles en la tierra. Mi hija falleció y sigo de píe, así que imagínate... ¿qué más me podría pasar?

EVELYN VELA Y BARBERO SE SEPARAN

Cabe mencionar, que el pasado 24 de agosto la popular ‘Reina del sur’ anunció su separación con Valery Burga, quien unos días antes publicó un video en TikTok, donde se le ve bailando muy cariñoso con la bailarina Celia Rodríguez, pero lo borró a los minutos de la publicación.

“Valery y yo hemos decidido continuar nuestras vidas por distintos caminos. Esta situación se da de común acuerdo y en términos amistosos . Motivo por el cual, decidimos tomar caminos separados desde el 30 de junio del presente año. Creemos que no podemos crecer como pareja en esta fase de nuestras vidas. A ustedes estimados medios de comunicación, les pido empatía y comprensión. Sé que esta información podrá causar interés, pero les pido respeto ante esta difícil situación”, se leía en el comunicado que compartió Evelyn Vela en sus redes sociales.