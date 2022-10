Evelyn Vela vuelve a suspirar por amor y contó que está entusiasmada con un misterioso galán, tras su separación con Valery Burga, además, añadió que espera quedar divorciada pronto. “Ando saliendo con alguien. Estoy feliz, contenta y conociendo a una persona maravillosa, pero aún lo tengo que conocer bien para ver si en algún momento podemos llegar a algo bonito. No tengo apuro ni me muero por estar con alguien, pero veremos como marchan las cosas”, manifestó Vela.

¿Es tu nuevo ‘colágeno’?

No es tan colágeno, pero se le ve chibolo. Es una persona importante en mi vida, un caballero y no es necesario que haga tanto méritos porque es demasiado correcto para mí. Es un hombre bueno, estudioso y que está saliendo adelante por sí solo.

¿Se te hace difícil volver a ilusionarte, tras tu separación?

Estoy a paso firme y voy despacio, pero nunca voy a dejar de creer en el amor porque es tan lindo. Por un idiota... no me voy a volver una vieja aburrida.

Entonces, se podría decir que estás ilusionada...

Estoy tranquila, feliz, en paz y con el corazón desbordando de felicidad.

Los conductores del programa ‘D mañana’ indicaron que utilizas tus redes sociales para mandarle indirectas a tu ex....

No es así. Siempre pongo frases o cosas que encuentro en internet. ¡Qué le voy a estar dedicándole cosas! Ya volteé la página hace rato, ya lloré lo que tuve que llorar, pero ahora estoy bien, fuerte y ningún baboso va a lograr hacerme daño.

¿El proceso del divorcio está encaminado?

No, pero está hablado y conversado con mi abogada. Por mí, me divorcio ahorita mismo. Espero quedar divorciada pronto.

SE ARREPINTIÓ.

Cabe mencionar que Valery Burga indicó que estaba arrepentido de haberse casado con la popular ‘Reina del sur’ y actualmente tiene un romance con la bailarina Celia Rodríguez. “Yo no soy payaso de nadie, esa señora (Evelyn) parece que está acostumbrada a eso (show) y no tiene vergüenza. No tiene pena, no tiene dignidad. No me da la gana de ir (a Lima), no quiero ir a verla, porque no quiero ir. No puedo condenar mi vida a estar con una persona que ya no me llena ni me satisface. Me arrepiento haberme casado con Evelyn”, expresó el barbero, mientras que Vela resaltó que se sacó por amor y no por los papeles. “Me casé muy enamorada del señor. Yo no me casé por papeles porque el señor aún no es americano. Toda la gente pensó que me casé por papeles, pero yo me casé muy enamorada. Yo no me arrepiento de haberme casado con el señor porque en su momento me sentí amada, querida. Yo no puedo decir ahora: Me arrepiento. No, yo no me arrepiento”, mencionó.









