Evelyn Vela salió en defensa de su amiga Melissa Klug y aseguró que no ‘será la novia eterna’, tras anunciar que postergó su matrimonio con Jesús Barco para el próximo año.

Evelyn, hace poco te vimos con Melissa Klug... ¿Qué te parece que se burlen de ella y se comente que será la novia eterna?

¿Novia eterna? ¿Por qué? Si ya le hicieron la pedida, un matrimonio no es cuestión que te casas y listo, sino hay que ahorrar plata porque es carito. Yo he estado averiguando (cotizaciones para hacer una boda)

¿La ves feliz?

Sí. Los dos (Melissa y Jesús) se quieren. La gente puede hablar lo que se le dé la gana, pero si ellos son felices... eso es lo importante.

Por cierto, se viene tu cumpleaños...

Sí. El 11 de agosto.

¿Tu esposo Valery vendrá a Lima para esa fecha?

Estamos en esto, si Dios quiere... ya falta muy poquito para estar juntos.

¿A dónde planean viajar?

Todavía no sabemos, estamos a la espera que salga una cosa (para reencontrarse).

¿Los comentarios de Magaly Medina ha afectado tu matrimonio?

Si la señora quiere hablar, que hable lo que ella crea porque la boca se ha hecho para hablar. Nosotros vivimos nuestro amor y felicidad a nuestra manera. El matrimonio es de dos y yo sé con la clase de hombre que me he casado.

¿Irías al programa de Magaly?

¿Para qué? Ya me llegó la invitación varias veces, pero no he aceptado. No me interesa ir.





