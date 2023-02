Anne Thorsen, hija de Evelyn Vela, se coronó como la nueva reina del Festival de la Vendimia en Ica, y ‘La reina del sur’ no dudó en expresar públicamente lo orgullosa que está de la modelo.

En su mensaje público, Vela señaló que nunca dudó de la capacidad de su hija en el importante concurso.

“¡Enhorabuena y felicitaciones hija mía! No solo sabía que podías lograrlo, también sabía que todo lo que te has propuesto en esta vida lo has conseguido con tu mérito propio. Este gran éxito es bien merecido”, expresó.

“Siempre he admirado tu determinación y seguridad para conseguir todo lo que te propones en la vida. Todavía eres muy joven y aún te quedan muchos descubrimientos por hacer. La vida tiene tantas cosas hermosas reservadas para ti y no puedo esperar para estar contigo de nuevo. Tengo confianza en lo que te depara el futuro. Grandes besos y abrazos”, añadió.

Finalmente, Evelyn indicó que el éxito de Anne Thorsen también se debe al respaldo que recibió por parte de sus familiares.

“Disfruta de tu éxito, Ica tiene una nueva reina de la Vendimia iqueña y estoy más que orgullosa de ti. Este no es solo tu éxito, sino de toda tu familia, tus padres, y de todos los que te queremos”, sentenció.

Hija de Evelyn Vela sufrió desvanecimiento antes de su coronación

La jovencita de 17 años sufrió un pequeño desvanecimiento justo antes de que el jurado calificador la coronara como la reina de la Vendimia de Ica.

“Las fuerzas no me daban, pero me auxiliaron y pude superarlo. Ha sido una competencia dura y al igual que mis compañeras nos preparamos muchísimo”, comentó Anne Thorsen.

