Subió al avión que la trajo desde Estados Unidos, pisó suelo peruano, se encontró con su familia y también con nosotros. Jackie Castañeda fue vedete, luego se hizo cantante y ese es su actual camino. Recuperada del coronavirus, visitó a su familia, que sufrió el mismo mal, pero ya van saliendo adelante.

Más calmada, sin tanta angustia en su corazón, refresca su memoria y repasa mil anécdotas. Jackie Castañeda ahora canta y baila al ritmo de la música regional mexicana, estrena tema en YoutTube, pero también se anima a realizar un repaso de sus tiempos de luces y lentejuelas.

Jackie, ¿te siguen buscando los ‘peloteros’?

Estando en Estados Unidos, me escribió un chiquillo, que estuvo con Yahaira Plasencia.

¿No me digas que Hernán Hinostroza?

Me escribía y me invitó a ir a Kuwait.

Claro, en esos tiempos jugaba allá

Primero le dije que era casada, segundo que no lo conocía y tercero que era muy joven para mí.

¿Insistió?

Fue una pena, porque conversábamos de lo más bien y siempre como amigos.

¿Te hizo videollamadas?

Sí, pero nada raro, ni me pedía algo más que verme por la cámara del teléfono.

Dijiste que estabas casada

En ese tiempo sí y por lo que me escribía, me gané un problema con mi esposo, del que después me separé.

Tienes sangre para los futbolistas

Algunos me invitaban a salir.

¿Juan ‘Chiquito’ Flores fue tu pareja?

Es como un hermano. Hemos dormido juntos, porque ya era tarde y no tenía donde ir.

¿Entonces sí pasó algo?

Absolutamente nada. Además, él estaba interesado en una amiga.

¿Te lo dijo?

Quería que se la presentara.

¿Por qué no lo hiciste?

A ella no le interesaba conocerlo.

EL JURAMENTO DE JACKIE CASTAÑEDA

¿De verdad nunca tuviste nada con otro futbolista?

No, porque sé de qué pie cojean.

¿A qué te refieres?

Les gusta el trago y son mujeriegos.

¿Algún famoso tienes en tu lista?

He tenido oportunidad de salir con algún político.

¿Cómo fue esa experiencia?

Aprendes mucho, vas a lugares más bonitos.

¿Con los jugadores de fútbol?

Todo es fiesta y son más borrachitos.

EL AMOR, AQUEL OBJETO ESQUIVO PARA JACKIE CASTAÑEDA

Estás sola, ¿no crees en el amor?

Estoy curada, porque siempre me tocaron infieles. Empezando por el papá de mi hija.

¿Te han engañado?

Una vez, teniendo ya sospechas que lo estaban haciendo, contraté un detective para que lo siga.

¿Cuáles fueron los resultados?

Me avisó que estaba en un hotel y entré al lugar y descubrí lo peor.

¿Qué viste?

Estaba en una cama con dos mujeres.

Entonces

Quedé curada, ya no pienso enamorarme más.

Y ahora eres cantante en México

Trabajo con el señor José Rodríguez quien componía las canciones de Joan Sebastian

¿Estrenas algún tema?

Sí y pueden visitar el video en youtube: ‘La carta’ de Jackie Castañeda.

¿Qué hay en México que todas las chicas viajan para allá?

Los mexicanos son bien amorosos y se deslumbran con las mujeres bellas.

¿Todo bien en esta visita a Lima?

Vine a ver a mi mamita que estuvo con Covid, pero ya pasó. Mi hermano quedó con secuelas, pero confío que saldrá bien de esto.

¿Y tú?

Tuve el virus, pero ya me he vacunado y en julio tengo presentaciones en Estados Unidos, donde el 4 del siguiente mes todo se normaliza.

Un gran beso

Otro para los lectores del ‘Trome’, que lo leo donde esté.

Fotos: Allengino Quintana

