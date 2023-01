El hijo de Bárbara Cayo, Facundo Oliva, acaba de lanzar el ‘remake’ de ‘Si vinieras por mí’, tema que se hizo conocido y fue grabado por las hermanas Cayo, además, el joven interprete asegura que desea seguir creciendo musicalmente e incluso que tiene planes de grabar un tema junto a sus primas ‘Alessia y Bambina’.

“¿Cómo nació la idea de grabar ‘Si vinieras por mí’? Un día estaba en la casa de mi tía en Madrid, estaba tocando guitarra con Macs (Cayo) y un amigo más, y me dijeron que cante ‘Si vinieran por mí’. No me sabía muy bien la letra, pero como bromeando empecé a cantarla y me dijeron: ‘Oe, ¿Si haces una versión tipo balada?’, así que me pareció una muy buena idea y también lo hice porque quise sorprender a mi mamá pues se acercaba su cumpleaños”, expresó Facundo.

¿Te gusta cómo quedó el ‘remake’?

La canción está buena porque le he metido un poco de mi estilo urbano y mi toque, así que tiene un poco de las dos generaciones. Es un toque urbano en versión acústica y como que más feeling. El remake de ‘Si vinieras por mí’ es un regalo para las dos (Bárbara y Fiorella)

¿Qué se viene para tu carrera musical en este 2023?

Ya llega una canción más movida, me van a ver cantando música de varios géneros porque me considero versátil y me gusta experimentar. Estoy produciendo música en Madrid, pero la idea es estar allá y también en Perú. Hago música para todos, me gusta abarcar globalmente.

¿Has pensando en grabar un tema con algún músico peruano o que te agrade su música?

Me gustaría probar haciendo un poco de cumbia con mis primas, pero más cumbia argentina, así que vamos a ver qué sale más adelante para grabar algo con Alessia y Bambina. Ya hemos hablado del tema, pero veremos qué pasa. Le prometo al público que no voy a parar hasta llegar donde quiero estar en el ambiente musical.

¿Cómo evalúas la industria musical?

Me gusta porque en Perú hay música diversa y versátil. Cada uno tiene su estilo, forma de crear y eso está bueno. Hay mucho potencial en el país.

¿Te gustaría ser convocado para algún reality de talento de Gisela Valcárcel?

Podría ser, ¿por qué no?. Nunca digo no a nada, estoy abierto a escuchar cualquier invitación o propuesta. Si se da alguna conversación, claro que lo evaluaría.





