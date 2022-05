El conductor Federico Salazar celebra que ‘América Noticias – Primera edición’ haya cumplido 29 años al aire y que sea el noticiero líder en el horario, además, resaltó que tiene un lazo amical muy fuerte con su ‘partner’ de conducción, Verónica Linares, con quien bromea durante el programa informativo, pero sin sobrepasar la línea del respeto.

Federico, ‘América Noticias – Primera edición’ cumplió 29 años al aire, es toda una vida...

Así es. El programa cumplió 29 años, son muchos años, yo no estuve en el inicio (17 de mayo de 1993), pero entré a los pocos meses (en setiembre). Es increíble la evolución (del noticiero) y el paso de los años. Lo más bonito del programa, al margen del rating si se puede estar arriba o abajo, es que notamos que hay mucho cariño de la gente y eso es impagable.

Son pocos los conductores que tienen tanta durabilidad en un noticiero... ¿Existe algún secreto?

No creo que haya una fórmula. A veces, son casualidades de la vida, trato de tener un manejo responsable del trabajo, pero no hay nada garantizado. Es un programa de lucha diaria y tiene que ver mucho el equipo de producción, quienes están atentos a lo que el público quiere. Los que damos la cara, o sea los conductores... somos la cereza de toda una organización muy grande y exitosa.

Además, un plus del éxito del noticiero es la buena química que tienes con tu ‘partner’ Verónica Linares...

No solo con Vero, sino con todo el equipo. Hay buena compenetración con ella y nos sentimos en casa cuando vamos a trabajar. Cuando voy en mi carro ando contento, no digo: ‘Ay, qué pesado levantarse tan temprano’. Es lindo el lugar donde trabajo, Verónica es simpática, alegre, positiva y buena compañera de trabajo.

Trasmiten buena vibra y química, sobre todo cuando se bromean y ‘chacotean’...

Nos llevamos súper bien. Verónica es muy llevadera, nos hemos vuelto muy amigos a lo largo de los años, qué bueno que se note y que el público se conecte con eso, porque sería difícil trabajar con alguien con quien no eres cercano ni te lleves.

¿Nunca se ha picado con tus bromas?

Tiene muy buena correa. Hay momentos donde hay que ‘cochinearse’ y eso se ha ido regulando poco a poco, porque de arranque no puedes cochinear a alguien que no conoces, pero con los años nos hemos ido conociendo y sabemos cuáles son los límites de cada uno. Nos respetamos.

¿Te gustaría que el cierre de tu carrera televisiva sea en el noticiero?

No me imagino trabajar en otro lugar, pero uno nunca sabe. Hay que estar preparado para cualquier cambio, pero si me dieran a escoger me quedo en ‘Primera edición’.

¿Qué opinas de la competencia?

Hay público para todos, para distintos planteamientos y estilos. El público cambia constantemente, pero la competencia es buenísima. Uno no puede creer que el programa es el único ni el mejor ni nada. Cada uno tiene que hacer su tarea día a día.





