El conductor de ‘América Noticias: Primera edición’, Federico Salazar se siento orgulloso y contento porque su hijo Sebastián Salazar asumió la conducción de ‘Cuarto Poder’, además, negó que haya pedido que lo convoquen para asumir este rol, pues resaltó que no existe vara en televisión.

Federico, tu hijo Sebastián debutó en ‘Cuarto Poder’.... ¿Orgulloso de verlo crecer periodísticamente?

Claro. Contento por él, es una oportunidad que se le ha presentado por la misma coyuntura que se está viviendo y lo ha hecho bien para ser su primer programa.

Es un gran reto asumir la conducción de un programa dominical y líder en sintonía...

Sí. Es un reto muy grande para un joven de su edad, él decidió asumir el reto y hay que reconocer su valentía. Normalmente ha habido gente de más edades en la conducción (en ‘Cuarto Poder’). Es un gran desafío y se irá viendo su performance.

¿Acostumbras a darle algún consejo?

Mira... lo que pasa que tiene una edad en que uno no le puede decir que haga o no tales cosas, pero cuando me ha pedido que le de algún consejo... por supuesto que se lo he dado, pero respetando sus decisiones y su orientación.

Por cierto, unos comentarios de Sol Carreño se hicieron tendencia en Twitter, pues dijo que ella sí había pasado un casting para estar en televisión...

Sol me escribió por WhatsApp, el comentario fue sacado de contexto, se estaba refiriendo a que puede haber gente con mérito propio y tiene papá con mérito propio, al igual que gente que no tiene mérito. ¿Qué culpa tiene Sebastián que yo sea conocido? Él tiene que mostrar su mérito. En televisión no se puede hacer recomendación, esa sugerencia de que alguien entra por vara a la pantalla es imposible, porque si no lo haces bien te sacan. No puedes sostener un programa sobre la base de una vara. Nadie me va a creer, pero no he tenido nada que ver en la llamada a Sebastián.

Me imagino que Sol te escribió para aclarar las cosas, sobre todo porque hay una amistad contigo y han compartido programa varios años...

Totalmente. Me escribió y me dijo que le daba pena porque le estaban haciendo bullying, pero le dije que no haga caso al Twitter.

Además, no es que tu hijo haya aparecido de la noche a la mañana en ‘Cuarto Poder’, lo hemos visto conduciendo en ‘Canal N’...

A él lo llamó un productor que fue el mismo que lo llamó para ‘Canal N’. Si ellos consideran que puede dar la talla, lo demostrarán y si no funcionan lo sacarán, así es este negocio. Parece que llamaron a otras personas que no aceptaron. Sebastián ha querido asumirlo y es responsabilidad de él. Es joven pero también es un adulto. Si algo pasa o le va mal es responsabilidad de él también, quisiera que le vaya bien y que esta sea una oportunidad de esas que aparecen raramente, pero que le pueda servir.





TE PUEDE INTERESAR: