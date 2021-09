El destacado humorista Fernando Armas contó que se emocionó hasta las lágrimas tras volver a asistir al Estadio Nacional después de dos años por la pandemia y esta vez para alentar a la blanquirroja, que el último viernes jugó contra Uruguay por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

“La pandemia lleva un año y medio, pero ya llevaba cerca de dos años de no ir al estadio. No sabes la emoción que me dio volver a las tribunas y ver el fútbol en vivo. Fue una sensación increíble, otra cosa que me gustó es que se respetó todos los protocolos de bioseguridad, la gente se cuidó a gran altura, no se cometieron ningún tipo de excesos, hubo mucha vigilancia y orden”, precisó Armas.

¿Te ganó la emoción al ver a tu selección jugar nuevamente?

Sí, sobre todo al escuchar el himno nacional y de cantarlo a todo pulmón. Eso es parte del espectáculo porque la hinchada también juega.

¿Cómo consideras que jugaron los muchachos contra Uruguay?

En líneas generales, el equipo se paró muy bien. Los resultados pudieron haber sido otros, pero tenemos equipo, ya no es un equipo que nos golean. Siempre apuesto por Perú.

Todavía quedan esperanzas de ir al mundial...

Claro. El partido con Venezuela tiene que ganarse, Lapadula es importante en el equipo.

¿Esperas que el profesor Gareca lo ponga en la lista de los 11 para el partido con Venezuela?

Por supuesto. El ‘profe’ tiene que convocar a Lapadula, tiene que estar porque ya conoce su juego. Los peruanos necesitan abrazos y los abrazos que da Lapadula son abrazos que te arreglan todos los huesos (risas).

¿Crees que haría buena dupla con Paolo Guerrero?

Vamos a ver. Ojalá que se complemente eso, a lo mejor salen una dupla de temer, así que tenemos que ir por los 6 puntos que nos queda.

¿Cuál es tu score para el partido contra Venezuela?

Ganamos 2 a 0 a Venezuela o sino 3 a 1.





