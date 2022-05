El humorista Fernando Armas cumplió ayer 57 años de edad, sin embargo, resaltó que se siente con la vitalidad de un hombre de 37 e incluso contó que realizó el baile de ‘Anitta’ el fin de semana.

“Cumplí 57 años. Hice una pequeña reunión en una casa de campo, donde estuve acompañado por mis compañeros de trabajo, mi familia, mis hijos y mi esposa. Estoy muy feliz de haber podido compartir con las personas que más quiero después de la pandemia, así que recibo un nuevo año con mucha salud, trabajo y agradecido con Dios por tener esa bendición”, expresó Armas, quien este sábado presentará su espectáculo ‘Pura joda’ en Pisco.

Sigues haciendo reír a miles de personas... ¿Cómo haces para no perder la vitalidad y buen sentido del humor?

La paz que uno debe mantener en la mente y en el corazón da lugar a que puedas hacer tus labores de forma más notable. Soy creyente de Dios y a él le pido que me dé la posibilidad de continuar en este camino y seguir haciendo reír a la gente. El sábado estuve ante 4 mil personas en el Mall del Sur, bailé marinera y me tiré al suelo para realizar el baile de ‘Anitta’. Todo se debe a que también soy deportista, el fin de semana jugué vóley, futbol y trato de comer saludable por la glucosa. Tengo 57 años, pero me siento con la vitalidad de uno de 37.

Me comentas que ahora juegas vóley... ¿Es porque tu esposa te ha prohibido ir a las ‘pichanguitas’?

No. A mi esposa le encanta el vóley y por eso juego con ella. Yo sí juego mis pichangas, en Chorrillos, Naranjal, San Miguel, donde me convoquen ahí estoy porque el deporte es salud. Más allá de las cosas que han pasado (por el ampay de Aldo Miyashiro y Óscar del Portal), uno tiene que estar bien centrado en su vida, ya no estamos para hacer tiempos extras. Tengo 25 años de matrimonio con mi esposa y soy muy feliz.





