El actor Daniel Menacho, más conocido como ‘Fideíto’ de la serie “De vuelta al barrio”, volvió a referirse al “empujón” que sufrió por parte del chico reality Mario Irivarren el último sábado durante la Teletón.

Tras poner paños fríos a las críticas contra el integrante de “Esto es guerra”, el actor Daniel Menacho utilizó su cuenta oficial de Tik Tok para compartir una parodia sobre lo sucedido con Mario Irivarren.

“Cómo lo sentí, cómo lo ven todos”, fue el breve mensaje que acompaña el divertido video de Tik Tok publicado en el perfil del actor.

En el clip se aprecian dos momentos, en el primero Daniel Menacho recibe un ligero empujón y se mantiene sonriente, pero en el siguiente recibe el mismo empujón y rueda por su departamento, las escaleras del edificio y un parque.

Cabe señalar que tras lo sucedido, tanto Mario Irivarren como Daniel Menacho se han pronunciado al respecto. Mientras el chico reality ofreció disculpas, el actor intentó disminuir las críticas contra el integrante de los ‘combatientes’.

“Porfa, no hagan tormentas en vasos de agua. Gracias, saludos. Lo peor de todo es que no tengo nada que promocionar, no se vale”, señaló el actor a través de sus stories de Instagram.

