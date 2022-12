LA ÚLTIMA GALA. El Gran Show de Gisela Valcárcel llegará a su edición final la noche de este sábado 10 de diciembre, cuando cinco de los competidores se enfrentarán con sus mejores pasos de baile para tratar de llevarse la copa del popular reality de la Señito.

En esta oportunidad, la producción del programa decidió no grabar la gran final y se emitirá en vivo y en directo a partir de las 9 de la noche por América Televisión.

Según comunicaron, la última edición de El Gran Show contará con tres rondas de baile, la primera libre, la segunda al ritmo de salsa y la tercera, una balada. Además, contará con la presencia de un jurado VIP, integrado por Fiorella Cayo, Vania Masias, Franco Benza, ARmando Barrientos, Julio Zevallos y Carlos Carlín.

¿QUIÉNES SON LOS FINALISTAS DE EL GRAN SHOW 2022?

MELISSA PAREDES

Melissa Paredes es otra de las finalistas de El Gran Show. Su participación fue muy significativa ya que regresaba a la televisión después de más de un año, luego del escándalo de infidelidad que protagonizó con Anthony Aranda, quien era su bailarín mientras participaba en el otro reality de la rubia conductora, Reinas del Show, en 2021.

La ex de Rodrigo Cuba comentó que bailará una balada que le recuerda a su bebé. “Llego a la final con una coreografía que va a impactar, va a sorprender, este sábado verán a una Melissa que no habían visto”, dijo en recientes declaraciones para la prensa.

Melissa tendrá como refuerzo al popular ‘Activador’, su pareja desde hace más de un año. “Estoy feliz de que él regrese a la pista, estar aquí nuevamente juntos me genera un sentimiento muy bonito porque aquí nos conocimos”, recordó.

Finalmente, aseguró que se ve en la última ronda del programa con Milena Zárate y Santiago Suárez.

FACUNDO GONZÁLEZ

El gaucho Facundo González debutó en la última temporada de El Gran Show, aunque al inicio nadie apostaba por su permanencia. “Lo que más quería era llegar a la final y fue lo que prometí, ya cumplí con mi promesa. Nadie creía en mí pero lo logré. Sé que soy el menos favorito pero voy a dejarlo todo”, dijo en unas recientes declaraciones para la prensa.

El popular ‘Facu’ llegará a la pista de baile de Gisela con el bailarín Pedro Ibañez como refuerzo y no descarta, una vez concluido el programa, seguir trabajando con la ‘Señito’ como su coanimador. “Con ella no va ser un adiós, si no un hasta luego”, acotó en medios de los rumores de supuestos coqueteos con la rubia.

SANTIAGO SUÁREZ

El actor Santiago Suárez también llegó a la final de El Gran Show, donde Rayza y Sirena Ortiz serán sus refuerzos. “Ellas vienen desde México para la gran final y esto es muy significativo para mí, ellas siempre están dispuestas a ayudarme, me llena de emoción saber que van a compartir escenario conmigo. Estar con Rayza en el escenario me da energía”, dijo el recordado ‘Beto’ de ‘De vuelta al barrio’.

Por otro lado, indicó que cree que dispurará la copa en la ronda final con Melissa Paredes y Milena Zárate.

MILENA ZÁRATE

La colombiana Milena Zárate llega este sábado a la final de El Gran Show 2022 luego que los miembros del jurado decidieran salvarla tras ser eliminada en la última gala. La también cantante tendrá a su hijita con Edwin Sierra como refuerzo. “Demos un show hermoso. Que ella esté cerca a mí me da esa fortaleza y no me puedo caer porque, también, yo soy su fortaleza, las dos nos sostenemos”, dijo emocionada.

GINO PESARESSI

Gino Pesaressi es otro de los finalistas de El Gran Show. El exconductor de televisión reveló que en la última fecha del programa presentará tres bailes y uno de ellos será con ritmos folclóricos y dos danzantes de tijeras. Según comentó, espera llevarse la copa nuevamente, luego que en 2013 también se alzara como ganador al derrotar a Sheyla Rojas y Carolina Cano.

Asimismo aseguró que le gustaría competir, en la ronda final, con Santiago Suárez y Milena Zárate.

¿CUÁL ES EL PREMIO QUE SE LLEVARÁ EL GANADOR DE EL GRAN SHOW 2022?

Milena Zárate, Melissa Paredes, Gino Pesaressi, Santiago Suárez y Facundo González pelearán por alzar la copa de El Gran Show y el ganador se llevará un premio de 20 mil soles.

