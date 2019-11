El final del paraíso: Catalina fue expulsada de la DEA y tiene orden de captura

Luego de llegar a un trato con el Titi, Catalina Santana recuperó a su nieta y capturo al cartel de la Vieja Guardia, sin embargo, la victoria le duró muy poco, ya que en el capítulo 64 de “El final del paraíso ” mientras intentaban obtener una confesión de La Cuina, Pilar y Cardonita apareció Reina con la intención de venganzas de su hermana.

En tanto, en las oficinas de la DEA las pruebas apuntan a que la agente Santana no fue secuestrada y cuando Michael Rubens, el jefe de la institución en Estados Unidos llegó a Colombia confirma que Catalina se fue por voluntad propia con el Titi.

Aunque su equipo, Albeiro y Jota se niegan a creer que Cata escapó con un narcotraficante, Rubens se comunica que desde ese momento Santana deja de ser jefa de la DEA en Colombia, pierde sus facultades como agente y tiene una orden de captura en su contra. ¿quienes confiarán en la inocencia de Catalina?

CATALINA Y EL TITI

Mientras la agencia que ella representa se pone en su contra y pretende darle caza, algo que Catalina aún desconoce, Santana debe tomar una decisión: enfrentar a Reina para conservar bajo custodia al cartel de la Vieja Guardia o aceptar el trato que la Cuina le ofrece.



Por el bien de su nieta Cata acepta las condiciones de la mexicana y escapan del lugar dejando a Pilar y Cardonita a merced de la madre de Moncho. Cuando Mariana los interroga descubre que su hija estuvo ahí junto a el Titi, quien no está muerto como ella creía. ¿será el final para la química y el hijo de Cardona?



Aunque la intención de Catalina fue capturar a algunos narcos y no fue ella quien buscó a Aurelio Jaramillo, cómo le explicará a la DEA su vinculó con él y que trabajaron juntos para atrapar a la Cuina, claro, eso si la hermana de Reina continúa siendo su prisionera.



Cuando llegue el momento, ¿Catalina será capaz de entregar al Titi a las autoridades? ¿Qué siente ella por Aurelio? Por lo visto en la cuarta temporada de “ Sin senos sí hay paraíso ”, queda claro que su historia aún no ha terminado y que la vida se empeña en juntarlos, pero ¿Catalina podrá dejar de lado su honor y su lucha contra el narcotráfico por el Titi? ¿Será capaz de traicionar a todos por él?



EL PLAN DE VALERIA MONTES

Valeria Montes le ordenó a Sasha enviar las fotos de Catalina y el Titi a Rubens con la intención de destruir la imagen de la honorable agente Santana. Aunque su plan está saliendo como ella esperaba, y por lo pronto ya todos tienen dudas sobre su desaparición, su verdadera identidad aún puede ser revelada.



Como Primera Dama de Colombia, Valeria tiene mucho poder, pero por encima de ella está Alfonso Berrío, quien a pesar de que ha demostrado estar completamente enamorado de su esposa, en el avance del próximo episodio de “ El final del paraíso ” se le escucha hablar de una agente que se infiltró en la DEA y de hacer pagar a Yésica Beltrán. ¿Conoce el secreto de Montes?



Si sabe que la mujer que está a su lado es la Diabla, debe actuar pronto, ya que ella también tiene algo planeado para él: dejarlo disfrutar por unas semanas y luego asesinarlo.