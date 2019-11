"El final del paraíso": ¿'Catalina' será traicionada por su hijo y este se sumará al nuevo 'Mano Negra'?

“El final del paraíso” está en su etapa final y está más interesante que nunca. Al parecer, la carrera de Catalina Santana estaría a punto de acabar por unas fotos que han sido enviadas al director de esta institución policial. Pero esto no sería todo, ya que estaría por recibir otro duro golpe en su familia y es que su hijo Sebastián estaría a punto de cruzar la línea y ponerse del otro lado de la justicia.



Sebastián regresó a Colombia junto a su mejor amigo Alex que resultó ser el hijo de ‘Mano negra’. En medio de esta situación, el joven se entera que su padre era un narcotraficante y tuvo que acabar con él para salir libre y continuar con el legado que su progenitor le dejó como misión.



Alex está con sed de venganza, así que ha tomado las riendas del negocio de su padre y se ha jurado acabar con todos los responsables de la muerte de ‘Mano Negra’. Entre sus enemigos está sin duda Carmen Villalobos, así que decidió llamar a su ex amigo para advertirle que no se cruce en su camino por que su madre está entre las personas a aniquilar.



El hijo de la directora de la DEA no sabe qué hacer, se encuentra entre la espada y la pared, así que llama a Alex para decirle lo que siente y este le hace una propuesta. Al parecer Catalina también perdería a su hijo.



¿QUÉ PASARÁ ENTRE ALEX Y SEBASTIAN?

Sebastián se encuentra muy afectado por todo lo que está viviendo su familia. Catalina está desaparecida, su padre está prófugo, su hermana es parte del narcotráfico, su tía también está desaparecida y por poco su abuela fue asesinada.



Todo esto ha hecho flaquear al joven en su intención de hacer las cosas correctas y cómo se siente tan abatido, no duda en llamar a su amigo Alex, la persona que ha estado a su lado en los momentos más difíciles de su vida.



El hijo de ‘Catalina’ le pide al nuevo ‘Mano Negra’ que no lo mate. Este le pregunta cuál sería la razón para hacerlo cambiar de decisión y Sebastián le dice que lo quiere.



Luego de escuchar estas palabras, el hijo de Aaron Mondego le dice que si es verdad lo que siente, entonces debe estar a su lado en Colombia y que se debe olvidar de su familia.



Sebastián se queda pensativo y no sabe qué decisión tomar. Al parecer podría ganar el sentimiento que tiene por su mejor amigo y patearía el tablero para dejar a toda su familia y escapar de alguna forma de todos los problemas que tienen.