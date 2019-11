“El final del paraíso”: ‘Mano Negra’ murió a manos de su hijo y se convierte en el nuevo heredero del cartel

‘Mano Negra’ ha sido el gran villano de ‘El final del paraíso’ al igual que ‘La Diabla’. El narcotraficante sabe que está viviendo sus últimos minutos, así que le exige a su hijo que acabe con su vida, pero antes del fatal desenlace le informa a ‘Alex’ que tiene un chip insertado con toda la información sobre el cartel.



Recordemos que ‘Aaron Mondego’ fue traicionado por ‘Yésica Beltran’ y entregado por ‘Sasha’, así que estaba en cautiverio por ‘Sebastián’ y ‘Sombra’ que buscaban justicia, pero los planes no salieron como esperaban, ya que ‘Alex’ en todo momento intentó escapar junto a su padre, pero finalmente fue asesinado por su hijo.



‘Mano Negra’ sabía que no tenía escapatoria y la única forma de salir era muerto, así que no tuvo mejor idea que obligar a su hijo para que cumpla con su cometido, pero antes le dejó una importante información que quizás el muchacho podría utilizar a su favor.

TODO SOBRE LA MUERTE DE MANO NEGRA A MANOS DE SU PROPIO HIJO

'Mano Negra' no tiene escapatoria y la única forma de salir es muerto, así que le ruega a su hijo que lo mate. Pero previo a este fatídico desenlace le dice a ‘Alex’ que él ahora es el heredero del cartel y tiene que continuar con su ilícito negocio.



“Esta es la mejor manera de comprobar que me quieres. ¡Vamos’, ¡Vamos!, ¡Hazlo! Haz que me sienta orgulloso de ti. Ahora eres mi heredero, sigue con mi legado”, le dice ‘Mano Negra’ a su hijo.



Además, le indica que en su brazo tiene insertado un chip que contiene toda la información sobre su cartel. En este dispositivo podrá encontrar las rutas, contactos y todo lo que necesita para continuar con el tráfico de drogas a nivel internacional.



Pero antes de que le dispare, le pide que le prometa que va a buscar a todos los que lo traicionaron, así que le dice que debe matar a ‘la diabla’, ‘Sasha’ , ‘Mariana’, ‘Moncho’ y al cartel de la vieja guardia.



Sebastián está a punto de bajar para ver qué es lo que está sucediendo con ‘Mano Negra’ y ‘Alex’, pero se escucha un balazo, así que al ver la escena quedan sorprendidos, ya que ven al mafioso bañado en sangre y sin tener explicaciones de lo que sucedió.

El muchacho no lo piensa dos veces y decide huir del lugar porque se siente destruido por lo que sucedió y sin saber qué hacer.



¿ALEX SEGUIRÁ CON EL ILÍCITO NEGOCIO DE ‘MANO NEGRA’?

Alex tiene toda la información sobre el cartel de ‘Mano Negra’ para continuar con el tráfico de drogas, además, cuenta con secretos de políticos y personas de alto rango de Colombia.



El joven se encuentra deambulando por las calles sin saber qué hacer y procesando toda la información que ‘Mano Negra’ le dijo antes de morir.