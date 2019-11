"El final del paraíso": el plan de 'la Cuina' para destruir a 'Catalina Santana'

‘Catalina Santana’ ha perdidos sus privilegios como directora de la DEA. Las fotos que Sasha envío al director de la agencia ha hecho que se inicie una investigación contra la agente por la presunta asociación con el ‘Titi’.



‘Catalina’ tenía pensado entregar a la ‘Cuina’ para que pueda justificar su desaparición, pero nunca imaginó que este plan se le iba a salir de las manos. La agente quería rescatar a su nieta y llevarse a los narcotraficantes. Sin embargo, la ‘Diabla’ y la ‘Reina’ entraron a tallar y alteraron todo lo planeado, así que le tocó escapar para salvar su vida y de la ‘Titica’.



Las cosas se complicaron para la protagonista de “El final del paraíso” , ya que la ‘Cuina’ logró actuar rápidamente y ahora de rehén ha pasado a ser captora. La narcotraficante ha pensado en un plan infalible para salir librada de ser entregada a la DEA y ser extraditada a los Estados Unidos.



¿CUÁL ES EL PLAN DE LA CUINA PARA DESTRUIR A CATALINA SANTANA?

Durante el capítulo 65 de “El final del paraíso” , la ‘Cuina’ le ofreció mucho dinero a ‘Catalina’, pero ella lo rechazó y le dijo que desde hace muchos años dejó de venderse, pero la narcotraficante le dijo que todos tenían precio y ella lograría hacer que cambie de opinión.



‘Catalina’ y el ‘Titi’ se encontraban pensando en un plan para lograr regresar a Colombia con la narcotraficante, pero fueron sorprendidos por la mujer que tenía en sus brazos a la niña y los amenazó con matarla, así que no tuvieron opción que rendirse.



La ex agente le suplica a la ‘Cuina’ que no le haga daño a la niña y que está dispuesta hacer todo por ella, así que la mujer primero le pida besar el ‘Titi’ porque quería ver con sus propios ojos el amor que estos dos se tienen.



Luego le exige que llame a la DEA para que confiese que se ha escapado con el ‘Titi’ y que renuncia a su cargo. Así que ‘Catalina’ lo hace y llama a ‘Vanessa’ para dar su confesión; sin embargo, la narcotraficante se lleva a la pequeña.



De esta forma, Catalina se queda sin armas para luchar y demostrar todo lo contrario. Al parecer, la ‘Cuina’ logrará salirse con la suya y me escapará una vez más de la justicia.