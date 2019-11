“El final del paraíso”: 'Sebastián' y 'Alex' han confirmado que viven una peligrosa historia de amor

“El final del paraíso” no deja de sorprender a sus seguidores y esta vez ha desvelado la historia de amor entre ‘Sebastián’ y ‘Alex’. Los fans sospechaban sobre la relación que podía existir entre estos dos personajes, pero nunca imaginaron que en el capítulo 68 se sabría la verdad.



Hace unas semanas se sumaron a la historia de “Sin senos sí hay paraíso” 4 los actores Carlos Báez y Pedro Calvo. Los intérpretes colombianos se han puesto en los zapatos de ‘Sebastián’ y ‘Alex’, ellos le han sumado mucho más drama a la telenovela que encabeza Carmen Villalobos.

Los jóvenes regresaron a Colombia luego de vivir solos por un largo periodo en Miami. Todo el tiempo aseguraron que eran mejores amigos y siempre se habían apoyado en los momentos más críticos a lo largo de su vida, además, fueron dando señales que la relación que los unía no solo era amical, sino algo más que ya ha sido revelado. Sebastián y Alex son pareja y aquí te contamos todo lo que pasó entre ellos.

¿QUÉ PASA ENTRE SEBASTIÁN Y ALEX?

Sebastián tenía que matar a su padre para demostrar la lealtad que siente por Alex, así que no lo dudó e hizo que Santiago vaya hasta el escondite en el que se encontraban y lo entregó al nuevo ‘Mano Negra’.



Alexander comenzó a incitar al hijo de Catalina Santana para que mate a su padre, a quien el joven le guardaba rencor por tantos años que estuvo ausente.



Además, no dudó en tratar de enfrentar a estos dos personajes al confesar que ellos mantenían una relación homosexual.



“Sebastián duró varios años solo en Miami extrañando a sus papás, sin tener una figura paterna, sin tener nadie que lo ayudara y yo pienso que todas estas cosas lo han vuelto un poco rebelde y realmente quiere llamar la atención, yo lo veo así”, explicó Carlos Baéz sobre el camino que ha decidido tomar su personaje en esta temporada.



El destape de esta inesperada trama gay ha generado gran revuelo en las redes sociales. Los fans no han dudado en dar su opinión sobre esta historia de amor entre Sebastián y Alex.

“Sabía que había algo de eso, se notaba desde que le dijo ‘te quiero'”, comentó un televidente de la telenovela.



“Definitivamente ya no saben con qué rellenar”, lamentó otro fan.



Los seguidores de “El final del paraíso” se encuentran divididos, ya que algunos han felicitado el rumbo que ha comenzado a tener la historia y otros que no entienden por qué suman más personas que no son tan relevantes.