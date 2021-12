La actriz y modelo Flavia Laos ha vuelvo a ser noticia, pero no por algún proyecto profesional o su pasada relación con Patricio Parodi, sino por revelar que hackearon su cuenta oficial de Facebook.

A través de sus stories en Instagram, la ex protagonista de “Ven, Baila Quinceañera” contó que fue víctima del hackeo de su Facebook. Además, contó que la cuenta se bloqueó y que se encuentra en medio del proceso de recuperación de su perfil.

“Quería contarles que me hackearon Facebook, si ven algo raro, un post o algo ya saben. Han estado publicando cosas que nada que ver, un poco ofensivas por lo que me han contado, ni siquiera he estado atenta a eso”, dijo Flavia.

“Entonces lo han inhabilitado, estoy en todo el proceso de recuperación y todo, apenas lo tenga de regreso se los voy a comentar por este medio. Si han visto un post ofensivo desde mi cuenta no soy yo”, añadió la joven modelo.

Por otro lado, Flavia Laos restó importancia a las críticas que recibió en redes sociales tras asistir a reunión familia de la hermana de Patricio Parodi, donde también coincidió con el chico reality.

“No quería ir por ese tema, pero estuve con Vero y me dijo tienes que ir. Y obviamente, cómo me lo voy a perder... En verdad es como si no existiría, yo le pregunté en su momento algunas cosas y no me respondió con sinceridad. Al final hay cosas que uno no quiere creer, pero al final terminan pasando”, comentó para América Espectáculos.

Declaraciones de Flavia Laos sobre Patricio Parodi https://www.americatv.com.pe/

