Flavia Laos: "No me verán más en juergas" [VIDEO]

‘Cometí errores y pido disculpas’, afirmó Flavia Laos ante la ola de críticas que recibió por la pelea que protagonizó con Alexandra Méndez.



“Ahora estoy más tranquila, enfocada en mi carrera actoral. Creo que todos necesitamos tocar un poco de fondo para tener un cambio. Cometí errores y pido disculpas. Soy una persona fuerte, pero no me gusta ver a mis familiares afectados por todo esto”, indicó la actriz de 20 años, quien acudió a la inauguración del restaurante ‘Nagoya’.

Se ha comentado que tuviste una pelea en una discoteca...

Muchas cosas que se dijeron no pasaron, eso de besarme con Krayg nunca se dio ni tengo problemas con Ruth Kruger. Han tergiversado las cosas, pero lo concreto es que no me verán en juergas.

¿Estás volteando la página?

Totalmente, para dedicarme a mi carrera de actriz y cantante. En noviembre empiezo a grabar la novela ‘Te volveré a encontrar’ y saldrá la tercera temporada de ‘VBQ’.

¿Volverás a ‘Esto es guerra’?

Di un paso al costado porque tengo que concentrarme en la novela. Además, el reality no es para mí, es muy difícil, mis respetos para quienes saben manejar eso, seguiré mi camino de actriz.

¿Entonces, no se te verá con Patricio Parodi?

No, estoy soltera y ahora solo me dedicaré a mi trabajo.

Flavia Laos se aleja de realitys

