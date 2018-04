Patricio Parodi ignoró durante un año las cámaras de Estas en Todas, programa que conduce Sheyla Rojas, luego de que terminara su relación con ella. Ahora se animó a conversar con ‘Choca’, también conductor del programa, y revelar muchas de las cosas que quedaron pendientes.

Patricio Parodi confesó queFlavia Laos fue la primera persona con la que salió después de terminar sus dos años de relación con Sheyla Rojas. Mencionó que quería mantener en privado estas salidas para evitar los comentarios y porque todavía no estaba seguro de si esa relación funcionaría.

Entre los momentos está el recordado video que Flavia Laos llamando ‘gallinita vieja’ a una mujer. Los programas de espectáculos coincidieron de que se refería a Sheyla Rojas y la conductora de Estás en Todas también lo asumió. ¿Qué pensó Patricio Parodi de esto?

“En ese entonces, recién estábamos conociéndonos. Yo también me sorprendí. En realidad, no me quería meter. En problema de terceros, no me quiero meter”, le dijo Patricio Parodi a Choca. Además, le dijo que no estaba seguro si Flavia Laos se refería a Sheyla Rojas. “Ni me acuerdo que me dijo (Flavia). Si se disculpó, sí debe haber referido a ella”, agregó.|

Choca se mostró incrédulo ante esas afirmaciones. “Yo jamás voy a defender a alguna de las dos porque no es mi tema, no es mi problema (…) no tendría por qué haber enfrentamiento entre ellas” finalizó Patricio Parodi.

