La modelo Flavia Laos y el chico reality Patricio Parodi estarían separados desde hace un par de semanas, según rumores de algunos programas de televisión. Si bien ninguno se ha pronunciado al respecto, han dejado de publicar fotografías juntos en los últimos meses.

A través de sus perfiles oficial de Instagram se puede observar que las últimas fotografías y videos juntos se remontan a abril de este año, fecha en la que viajaron a Estados Unidos y disfrutaron del Park City Mountain en Utah.

La última publicación de Flavia Laos al lado del capitán de los ‘guerreros’ corresponde a tres fotografías en las que lucen muy románticos. “El es mi hogar y una aventura a la vez”, es el mensaje que acompañó su post.

Por su parte, Patricio Parodi también tiene una fotografía similar en la que aparece con Flavia Laos, ambos echados sobre la nieve, mirándose con ternura. “Almas gemelas”, es el breve mensaje que acompaña la instantánea.

Lo último que se supo de la pareja fue lo dicho por Flavia Laos en junio de este año, donde en una entrevista con el programa “En boca de todos” confesó que Patricio Parodi le pidió tener un hijo antes de proponerle matrimonio.

“Bueno, les voy a revelar algo ya que estamos en mi secuencia… Patricio me ha dicho: OK, te pido la mano, pero primero me das un hijito, de acá unos años. Me dijo: Apenas te lo doy (el anillo) y hacemos el hijito”, dijo Flavia Laos en ese momento. Desde entonces, la pareja ya no se luce cercana en redes sociales.

