Katy Portela, mejor conocida como Flor de Huaraz, y Carl Enslin, el ‘Gringo Karl’, llegaron a una conciliación para poder divorciarse después de 10 años en el programa “Andrea”, que conduce Andrea Llosa y se transmite por ATV.

Sin embargo, antes de llegar a este acuerdo la recordada pareja del espectáculo, que se presentó en el espacio la noche del último lunes, tuvo varios enfrentamientos en vivo, reclamándose por algunas situaciones que pasaron mientras estuvieron juntos.

La cantante y el sudafricano comenzaron a discutir cuando el extranjero aseguró que sintió que estaba “desperdiciando su vida” con la intérprete peruana. “¡Cómo vas a desperdiciar tu vida! Si con mi dinero trajiste a tu papá, a tu hermano”, le dijo.

“Has hecho cosas con mi dinero. Has metido a mi casa a tus paisanos, expresidiarios, para darle de comer. Ahora mismo estás viviendo con ellos”, agregó Flor de Huaraz. El ‘Gringo Karl’ se defendió indicando que tanto él como ella trabajaron por ese dinero. “¿O has trabajado solita?”, le preguntó.

“Tú querías quedarte acá en Perú, ¿no? Como yo no te pude dar el hijo te has buscado otra mujer para que te dé el hijo”, sostuvo la intérprete ante lo que su expareja contestó que corría un gran riesgo de ser deportado cuando terminó la relación con Flor de Huaraz.

“Decidí correr ese riesgo. Empezar desde cero. No importa que sea aquí o afuera. Después de un año que hemos terminado recién me conseguí otra pareja”, se defendió. Sin embargo, Flor de Huaraz le recordó que había declarado a los diarios que a su actual pareja y madre de su bebé, ya la conocía cuando estabam juntos y tres meses después de terminar, estuvo con la joven.

CASI SE AGARRAN A GOLPES

En otro momento Junior Marcano, actual pareja de Flor de Huaraz y que también estuvo presente en el set de “Andrea”, y el ‘Gringo Karl’ casi se agarran a golpes luego de un cruce de palabras que no llegó a mayores tras la intervención de la producción.

“Flor es una gran mujer. Me gusta compartir muchos momentos con ella. Soy feliz con ella. Desde que la conocí, hace tres años, estaba muy triste. Estaba muy decaída por todo lo que le había pasado, estaba bastante bajoneada sentimentalmente”, comentó hombre de nacionalidad venezolana.

“Me han contado cosas muy privadas, que ese señor (’Gringo Karl’) es un sinvergüenza”, agregó. El ‘Gringo Karl’ le respondió y empezaron un cruce de palabras, y fue en ese momento que la nueva pareja de Flor de Huaraz se levantó del asiento para arremeter contra el sudafricano.

“Primero que nada, a mí no me faltes el respeto, sinvergüenza”, le gritó Marcano, quien tuvo que ser contenido por la producción del programa. Andrea Llosa intervino para pedir calma a sus invitados, pues no era la forma de tratar un tema tan delicado.

Finalmente, Flor de Huaraz y el ‘Gringo Karl’ -quienes se casaron en agosto de 2010- pudieron llegar a un acuerdo para su divorcio; sin embargo, cuando Andrea Llosa les pidió que se dieran la mano en señal de paz y amistad, la cantante y su pareja se negaron.

Aunque el ‘Gringo Karl’ y la madre de su hijo -quien también estuvo presente en el set del programa- se acercaron a Flor de Huaraz y a su novio, estos decidieron negarle el saludo y caminaron hacia otro lado. “No quiere. Es celoso”, sentenció la artista para luego retirarse.

